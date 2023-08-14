На Талинском нефтяном месторождении прогремел взрыв

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На Талинском нефтяном месторождении в Нягани в ХМАО прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал 112.
По предварительной информации, пострадавших нет.
На место происшествия выехали представители экстренных служб.
Сегодня в ЖК «Лайнер» на Ходынском бульваре в Москве прогремел взрыв. По информации СМИ, сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованную внизу машину. Предположительно, в квартире взорвался холодильник.
Лесной пожар случился в турецкой Анталье рядом с курортными областями. Причина пожара выясняется. Огонь затронул 1,5 гектара леса. Пожар удалось локализовать.
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На место происшествия выехали представители экстренных служб.
Лесной пожар случился в турецкой Анталье рядом с курортными областями. Причина пожара выясняется. Огонь затронул 1,5 гектара леса. Пожар удалось локализовать.
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Евгения Парфентьева