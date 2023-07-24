На Тайване произошел взрыв на военной базе, есть раненые

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В результате взрыва на военной базе на северо-востоке Тайваня, 9 человек получили ранения. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.
Уточняется, что взрыв произошел на военном объекте в городе Цзилун. Причина произошедшего в настоящее время не установлена. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. На место инцидента прибыли оперативные службы, правоохранители разбираются в причинах взрыва.
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Анастасия Крестьянова