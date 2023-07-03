На территории подмосковных лесов прогнозируют третий класс пожарной опасности

Чаще всего июль самый жаркий месяц в Подмосковье. Традиционно, синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в июле.

«В начале недели в регионе ожидается I–II класс пожарной опасности, а к выходным, по прогнозам специалистов, ожидается повышение до третьего класса», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Система определения лесных пожаров зафиксировала 37 пожароопасных объектов на территории Московской области.





Пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!