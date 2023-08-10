На территории военной базы США на северо-востоке Сирии прогремел взрыв

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На территории американской военной базы в сирийской провинции Эль-Хасеке прогремел мощный взрыв, сообщили очевидцы РИА Новости.
США держат под контролем ряд территорий в северной и северо-восточной частях Сирии, включая провинции Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где расположены главные нефтяные и газовые месторождения страны. Дамаск регулярно осуждает присутствие американцев на своей территории, считая это оккупацией и нарушением суверенитета с целью незаконного изъятия нефти.
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Артем Кузьмин