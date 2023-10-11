На территорию православного храма в секторе Газа упала ракета

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Ракета разрушила здание дома причты при православном храме святого Порфирия в секторе Газа. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
Ранее распространилась информация о разрушении в результате ракетных обстрелов самого здания церкви.
Балашов, ссылаясь на представителей Иерусалимской церкви, заявил, что эта информация не соответствует действительности. Однако рядом стоящий дом причта действительно был уничтожен.
Он отметил, что храмы Русской духовной миссии в Иерусалиме хоть и не затрагиваются ударами палестинских боевиков, всё же находятся под угрозой разрушения. Также высок риск гибели мирных христиан.
В заключение беседы он добавил, что РПЦ продолжает оказывать помощь Иерусалимскому патриархату.
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Балашов, ссылаясь на представителей Иерусалимской церкви, заявил, что эта информация не соответствует действительности. Однако рядом стоящий дом причта действительно был уничтожен.
В заключение беседы он добавил, что РПЦ продолжает оказывать помощь Иерусалимскому патриархату.
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Анастасия Чинкова