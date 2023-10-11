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На территорию православного храма в секторе Газа упала ракета

Протоиерей Балашов: ракета упала на территорию православного храма в Газе
11 октября 2023, 19:07
Фото: iStock/AleksViking

Фото: iStock/AleksViking

Ракета разрушила здание дома причты при православном храме святого Порфирия в секторе Газа. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
Ранее распространилась информация о разрушении в результате ракетных обстрелов самого здания церкви.

Балашов, ссылаясь на представителей Иерусалимской церкви, заявил, что эта информация не соответствует действительности. Однако рядом стоящий дом причта действительно был уничтожен.


Он отметил, что храмы Русской духовной миссии в Иерусалиме хоть и не затрагиваются ударами палестинских боевиков, всё же находятся под угрозой разрушения. Также высок риск гибели мирных христиан.

В заключение беседы он добавил, что РПЦ продолжает оказывать помощь Иерусалимскому патриархату.

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#церковь
#израиль
#обстрел
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Жителя Краснодарского края приговорили к 10 годам колонии за драку
11 октября 2023, 20:43

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Житель Краснодарского края получил 10 лет колонии за драку, в результате которой погиб человек, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов края.
Трагедия произошла 18 февраля 2018 года в городе Туапсе. 

Подсудимый вместе с двумя знакомыми вышли из клуба. На улице они заметили, что неизвестный им человек ударил ножом их знакомого. Мужчины ринулись на помощь, отогнали ​вооруженного человека, а затем побежали ​за ним, схватили и нанесли ему 12 ножевых ранений, а также многочисленные удары ногами по голове и телу. В результате, мужчина скончался от полученных травм. 

Отмечается, что подсудимый скрывался пять лет после совершенного преступления и был объявлен в федеральный розыск. Его друзья также получили тюремные сроки.

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Израильские ракеты сравняли с землей часть сектора Газа
Минздрав Газы сообщил о 1100 погибших при израильских ударах
11 октября 2023, 20:07

Фото: iStock/Zeferli

В сети появились шокирующие видеозаписи с последствиями израильских бомбардировок, кадры публикует у себя Telegram-канал SHOT.
Как отметили в СМИ, часть сектора Газы буквально сровняли с землей. Напомним, вчера Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором. Использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года. При этом, подписать пункт о запрете использование боеприпасов с белым фосфором отказались как Израиль, так и США.

SHOT также сообщает, единственная электростанция в секторе Газа прекратила работу из-за истощения запасов топлива. В анклаве полностью прекращена подача электричества.

По последним данным Минздрава сектора Газы, погибли 1100 граждан, еще 5339 пострадали.

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Протоиерей Балашов: Ракета упала на территорию православного храма в Газе

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#израиль
#сектор газа
#палестина
#погибшие
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Грете Тунберг снова выписали штраф за неповиновение требованиям полиции
AP: суд Швеции выписал Тунберг штраф в 206 долларов за неповиновение полиции
11 октября 2023, 19:51

Фото: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез

Шведский суд вновь назначил экоактивистке Грете Тунберг штраф за неповиновение требованиям полиции во время протестной акции в июле этого года. Об этом сообщает издание The Accociated Press.
Уточняется, что окружной суд города Мальмё приговорил Тунберг к выплате штрафа в размере 206 долларов.

Экоактивистка не стала отрицать факт неповиновения требованиям полиции. Однако не признала свою вину, заявив, что протестная акция проходила с благими намерениями и её не следовало отменять.

По её словам, требованием был запрет на использование природного топлива, поскольку это влечёт за собой климатический кризис. 

Ранее сообщалось, что за участие в демонстрации, перегородившей проезжую часть, Грете Тунберг грозит тюремный срок продолжительностью до шести месяцев. Однако ей удалось избежать его.

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#суд
#штраф
#акция
#экология
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Электросамокат наехал на ребёнка в Москве
11 октября 2023, 19:40

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Электросамокат сбил семилетнего ребёнка на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.
«На Перервинском бульваре двое взрослых, передвигаясь по дворовой территории на одном прокатном электросамокате, совершили наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате наезда семилетнего мальчика с травмами доставили в медицинское учреждение», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 15-летний подросток скончался от травм, которые получил во время езды на электросамокате. Трагедия произошла в воскресенье вечером в посёлке Вешки Мытищинского городского округа Подмосковья.

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#москва
#электросамокат
#происшествие
#ребёнок
#дтп
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В ООН рассказали о масштабах разрушений инфраструктуры сектора Газа
ООН: в секторе Газа уничтожено более тысячи домов
11 октября 2023, 19:39

Фото: РИА Новости/Тарек Алиян

В секторе Газа в результате обстрелов было уничтожено более тысячи домов, ещё 560 получили серьёзные повреждения. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга.
Уточняется, что повреждённые 560 домов не пригодны для жилья.

При этом незначительные повреждения получили ещё 12 630 жилых домов. 

Ранее протоиерей Николай Балашов сообщил, что в палестинском городе Газа ракеты обрушилась на территорию православного храма. Само святыня не пострадала, однако было полностью уничтожено находящееся рядом здание дома причты. Балашов также добавил, что под угрозой находятся и православные храмы в Израиле, в частности, в Иерусалиме. 

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#израиль
#сектор газа
#оон
#обстрел
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В Москве осквернили памятник Кадырова, положив на него свиную голову и бекон
11 октября 2023, 19:34

Фото: kremlin.ru

В Москве 19-летний подросток осквернил памятник покойному главе Чеченской Республики Ахмату Кадырову, сообщает Telegram-канал Baza.
Памятник отцу нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмату Кадырову расположен в Южном Бутово. 

Вечером 9 октября 19-летний парень встретился со своей 15-летний подругой. Он взял из дома заранее заготовленную свиную голову и бекон. Подростки направились в сторону памятника Кадырову, где и оставили все вышеперечисленное. Происходящее девушка снимала на видео, однако, позже заявила, что не знала о намерениях друга и просто записывала его на телефон. 

Парочку быстро задержали. Парень признался, что придумал эту акцию после новостей о строительстве новой мечети в Москве. Помимо осквернённого памятника, он также разослал по разным чатам в Telegram сообщение с призывом закопать голову свиньи на месте строительства мечети.

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#видео
#девушка
#москва
#рамзан кадыров
#чечня
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JP: В районе ядерного центра в израильской Димоне произошел инцидент
11 октября 2023, 19:25

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

У ядерного центра в израильской Димоне произошел некий инцидент, сообщает издание Jerusalem Post.
«Связанный с безопасностью инцидент произошел на объекте в Димоне на юге Израиля. Детали инцидента пока не ясны», - прокомментировали ситуацию в газете. 

Ядерный исследовательский центр в Димоне был построен в 1968 году. 

Утверждается, что центр используется для выработки оружейного плутония; в различных источниках приводятся сведения, что годовая производительность составляет от 15 до 40—60 кг, и что до 2003 года Израиль произвёл 510—650 кг плутония. Официальный Израиль не подтверждает и не опровергает эти сведения.  

Отметим, что центр находится под контролем МАГАТЭ.

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#израиль
#ядерное
#происшествие
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Стало известно, кому принадлежит комната в Москве, в которой нашли расчлененный труп
Комната в Тушино, в которой нашли расчлененное тело, принадлежит пенсионеру
11 октября 2023, 19:14

Фото: iStock/nito100

Комната, в которой нашли расчлененный труп женщины, принадлежит 61-летнему москвичу, сообщает Telegram-канал SHOT.
Шокирующее преступление было совершено в пятиэтажке столичного района Южное Тушино.

Хозяйка одной из комнат в коммунальной квартиры пришла к себе домой и не смогла попасть внутрь. Владелец второй комнаты сменил замки. Москвичка сразу заподозрила неладное, вызвала нескольких соседей, в качестве свидетелей, а таже специалисты по вскрытию дверей. От увиденного в ужас пришли все собравшиеся.

По ванной комнате были разбросаны части расчлененного женского тела. Шокированная хозяйка вызвала на место преступления полицию.

Ее соседом был 61-летний москвич. В настоящий момент правоохранители устанавливают местонахождение пенсионера, возможности его причастности к преступлению, а также личность жертвы.

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#убийство
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Расчлененное тело женщины найдено в одной из столичных квартир
11 октября 2023, 18:23

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве в ванной комнате одной из квартир жилого дома на ул. Фабрициуса найдено расчлененное тело женщины. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«На месте происшествия обнаружены пакеты с частями тела потерпевшей, а также предполагаемые орудия преступления», - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Также ведется работа по вычислению преступника. Расследование дела контролирует прокуратура.

Накануне также сообщалось, что в Ленинградской области арестован мужчина, которого подозревают в убийстве и последующем расчленении своего товарища при распитии спиртных напитков. 8 октября в квартире подозреваемого найдено тело убитого 44-летнего мужчины. При этом у погибшего были отрезаны руки, а тело покрывали колото-резаные раны. Часть останков тела убитого хранились в холодильнике, другая часть варилась в кастрюле на плите.


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#убийство
#уголовное прокуратура
#происшествия
#расследование
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