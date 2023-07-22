На трассе Казань – Оренбург погибли дети

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Двое детей 12 и 14 лет погибли в аварии на трассе Казань – Оренбург.
Телеграм-канал Mash Iptash пишет, что ДТП случилось на выезде со второстепенной дороги. Renault Kaptur влетела в грузовик Scania.
В аварии пострадали 12-летний ребенок и женщина, которая была за рулём легковушки. Их госпитализировали с тяжелыми травмами.
Двое детей 12 и 14 лет погибли.
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В аварии пострадали 12-летний ребенок и женщина, которая была за рулём легковушки. Их госпитализировали с тяжелыми травмами.
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Мария Фирсова