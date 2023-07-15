На трассе под Москвой произошло ДТП с участием полутора десятков машин

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В Подмосковье в районе 19-го километра трассы М-1 «Беларусь» произошла массовая авария. Водитель большегрузного автомобиля Scania протаранил 15 автомобилей, двигавшихся с ним в попутном направлении.
В массовом ДТП пострадали три человека. В настоящее время все они госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД выясняют все детали и подробности столкновения. Движение по трассе в районе аварии затруднено. Сотрудники пресс-службы ГУ МВД по Московской области просят автовладельцев учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности выбирать объездные пути следования.
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