На трассе под Севастополем перевернулся «Камаз» с зерном

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На трассе «Таврида» под Севастополем перевернулся «Камаз» с зерном, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию региона.
ДТП произошло на участке дороги «Севастополь – Инкерман».
По информации правоохранителей, водитель грузового транспорта не справился с управлением, в результате чего на спуске машина опрокинулась. Предварительно, причиной аварии стала неисправность тормозов «Камаза».
В результате аварии жертв и пострадавших нет. Полиция проводит проверку происшествия, дополнительные детали выясняются.
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По информации правоохранителей, водитель грузового транспорта не справился с управлением, в результате чего на спуске машина опрокинулась. Предварительно, причиной аварии стала неисправность тормозов «Камаза».
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Евгения Парфентьева