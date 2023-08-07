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На трассе в Пермском крае сгорел двухэтажный автобус, который ехал в Соль-Илецк. Об этом сообщает краевое ГУ МЧС.
Отмечается, что никто не пострадал. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности узлов и механизмов автобуса.
Напомним, ранее ребенок получил ожоги во время игры с горящей палкой на глазах отца. Отмечается, что восьмилетний ребенок вместе с папой приехал в пункт для ремонта автомобилей. Во время работы отец отвлекся. Он обратил внимание на сына только тогда, когда его одежда загорелась.
В результате произошедшего ребенка госпитализировали с ожогом 60% тела. На данный момент мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
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Напомним, ранее ребенок получил ожоги во время игры с горящей палкой на глазах отца. Отмечается, что восьмилетний ребенок вместе с папой приехал в пункт для ремонта автомобилей. Во время работы отец отвлекся. Он обратил внимание на сына только тогда, когда его одежда загорелась.
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Екатерина Коршунова