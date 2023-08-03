На трассе в Ступино «разгорелось» ДТП с газелью и тягачом

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В подмосковном Ступино на трассе М-4 произошло жуткое ДТП с газелью и тягачом, кадры аварии публикует Telegram-канал SHOT.
Оба водителя пострадали, но выжили. Их госпитализировали в местную больницу, о степени тяжести состояния пострадавших пока ничего не сообщается.
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