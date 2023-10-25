На трассе в Тюменской области бревно убило водителя

Фото: istockphoto/Sergei Telenkov
В Тюменской области бревно упало с тягача и убило водителя грузовика.
Водитель грузовика Iveco скончался на трассе в Тюменской области. На его машину во время движения со встречного тягача упало бревно, информирует пресс-служба ГИБДД по региону.
Происшествие случилось примерно в 1.30 (23.30 мск вторника) на трассе Шадринск-Ялуторовск в Исетском районе.
Ночью на месте трагедии работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии выясняются.
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Происшествие случилось примерно в 1.30 (23.30 мск вторника) на трассе Шадринск-Ялуторовск в Исетском районе.
«При движении с прицепа большегруза Freightliner упало бревно на встречный грузовик Iveco. От удара Iveco съехал в кювет, 44-летний водитель, житель Челябинской области, погиб», –сказано в сообщении пресс-службы ведомства.При этом водитель тягача ничего не заметил. Ему о случившемся рассказал очевидец, который остановил машину примерно через 500 метров.
Ночью на месте трагедии работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии выясняются.
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Мария Фирсова