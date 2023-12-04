На ЦКАД в Подмосковье произошло смертельное ДТП с двумя фурами

Фото: ГУ МВД РФ по МО
На 50-м км ЦКАД в Подмосковье столкнулись две фуры. В результате ДТП один человек погиб, сообщается в телеграм-канале Главного управления МВД России по Московской области.
«По предварительной информации, грузовой автомобиль совершил попутное столкновение с другим грузовиком. После этого они сложились, и их развернуло. В результате аварии мужчина – предполагаемый виновник инцидента – скончался», – говорится в сообщении.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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