На участке «фиолетовой» ветки метро остановили движение поездов

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В Москве поезда на Таганско-Краснопресненской линии от станции «Спартак» до «Улицы 1905 года» не ходят из-за человека на пути. Об этом сообщается в Телеграм-канале дептранса столицы.
«На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от «Спартака» до «Улицы 1905 года» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поезда в обратном направлении следуют с увеличенными интервалами.
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Диана Аванесян