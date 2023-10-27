На Украине девушку посадили в тюрьму на пять лет за кражу сала в День влюбленных

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На Украине 27-летняя девушка осуждена на 5 лет лишения свободы по обвинению в краже сала на День влюбленных.
По данным издания «Страна.ua», женщина в состоянии алкогольного опьянения спала на лавочке автостанции города Ковель в Волынской области. Пьяный мужчина, спавший с ней по соседству, обвинил ее в воровстве, так как у него из сумки пропало восьми килограмм сала.
До кражи свиного продукта подсудимая числилась на испытательном сроке за кражу товаров из супермаркета, чем объясняется такой большой срок.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который проломил пол в квартире и украл валюту и ювелирные украшения общей суммой примерно 230 тысяч рублей.
Также сообщалось, что житель Екатеринбурга попытался украсть из магазина бутылку водки, но, воровство предотвратили сотрудники с помощью кулаков и петарды.
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Алина Юрчак