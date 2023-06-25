На Украине контрразведчики избили генерала СБУ в ресторане

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По информации СМИ, 23 июня в Ужгороде Панарин со своими подчиненными отдыхал в ресторане, где в это время Микулин проводил переговоры с чиновниками. В определенный момент генерал сделал замечания шумной компании, после чего те накинулись на него и избили. После этого толпа схватила Микулина, вывезла его в лес и там избила еще раз, отобрав телефон.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в селе Новая Таволжанка Белгородской области в городе 43-летнего местного жителя обнаружили оружейный схрон.