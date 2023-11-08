На Украине назвали основную версию гибели помощника Залужного

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины назвало основную версию гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова, об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
«Сотрудники ГБР сейчас рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами главной версией причины гибели помощника Главнокомандующего ВС Украины», - прокомментировали ситуацию представители ГБР.
Украинский следователи также рассматривают версию о заказном убийстве при посредничестве российских спецслужб.
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