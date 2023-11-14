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На Украине пережившему покушению Цареву предъявили новое обвинение

14 ноября 2023, 15:33
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

Бывшему депутату Верховной рады Украины Олегу Царёву предъявили новое заочное обвинение, на этот раз - за финансирование Росгвардии, об этом сообщил офис генпрокурора Украины на своей странице в социальной сети X.
«Есть доказательства финансирования подозреваемым вооруженных формирований на территории Крыма. Ему инкриминировано финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного конституцией Украины (часть 3 статьи 110-2 УК Украины)», - прокомментировали ситуацию представители украинского ведомства.

Отмечается, что имя фигуранта дела в сообщении не называют, однако, судя по опубликованным фотографиям, речь идёт именно об Олеге Царёве.


Напомним, в ночь на 27 октября на Царёва было совершено покушение. В санаторий, в котором проживал политик, пробрался неизвестный (позже выяснилось, что он долго следил за Царёвым и намеренно устроился туда работать), и выстрелил в него. К счастью, Царёва удалось спасти. Сейчас его состояние стабильное.

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#санаторий
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#покушение
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#украина
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Экс-глава «Локомотива» Смородская допустила достоверность драки Дзюбы и Пиняева
14 ноября 2023, 16:18

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что драка между футболистами красно-зеленых Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым действительно могла быть.
«Внутреннее дело «Локомотива». Я там не была, поэтому ничего не знаю. Вообще, такое возможно. Подозреваю, но не утверждаю», — отметила в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

До этого журналист Иван Карпов сообщил, что между Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым произошла драка в раздевалке после матча со «Спартаком».

Ранее экс-футболист «Спартака» Дмитрий Парфенов заявил о том, что в этом сезоне «Спартаку будет тяжело выиграть чемпионат, однако команда всё равно должна стараться. Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице.

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#спорт
#футболист
#конфликт
#драка
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В Москве в хостеле обнаружили трупы мужчин
14 ноября 2023, 15:51

Фото: istock/artolympic

В столичном хостеле обнаружили тела 44-летнего и 41-летнего мужчин.
Об этом сообщает столичная прокуратура.

«На телах видимых телесных повреждений нет», - сказано в сообщении.
Точная причина смерти погибших станет известна после судебно-медицинской экспертизы. В данный момент Тимирязевская межрайонная прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося. 

Ранее сообщалось, что в Курской области мужчина зарезал всю свою семью. ЧП случилось около 5:00 утра 13 ноября в хуторе Сеймский.

«В своём доме мужчина убил родственников, ударив их всех ножом в шею», - сообщил собеседник.
По информации СМИ, 42-летний мужчина встретил свою супругу с ночной смены. Он стал намекать ей на интимную близость, однако, она отказалась, сославшись на головную боль. Из-за отсутствию секса в семье разгорелся скандал.

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#полиция
#москва
#чп
#полицейские
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Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который совратил двух девочек
14 ноября 2023, 15:45

Фото: iStock/BrianAJackson

Новгородский областной суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга, который совратил двух несовершеннолетних, об этом сообщили в пресс-службе суда.
По информации следствия, в октябре 2022 года 10-летняя девочка познакомилась в интернете с 36-летним мужчиной. Он пригласил её увидеться. На встречу школьница взяла с собой 11-летнюю подругу. Мужчина покатал девочек на машине, а затем отвёз их на свою съёмную квартиру и совершил там действия сексуального характера над несовершеннолетними. 

«Новгородский областной суд признал жителя г. Санкт-Петербург виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», - прокомментировали ситуацию в суде.

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#суд
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#мужчина
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#школьница
#санкт- насилие
#педофилия
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В Мытищах метропоезд «Москва 2020» сошёл с рельс
14 ноября 2023, 15:10

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Поезд проходил испытание на путях Мытищинского машиностроительного завода.
«Москва с огоньком» пишет, что поезд пробил тупиковую призму. В итоге состав сошел с рельсов. 

Ранее сообщалось, что в Киеве с рельсов сошел грузовой поезд, пишет украинское издание «Страна».

«В Киеве сошел с рельсов грузовой поезд, пишут телеграм-каналы», - сказано в сообщении украинского издания. Уточняется, что в настоящее время перекрыто движение кольцевой электрички между станциями Почайна и Святошино. Восстанавливали повреждения до 10 часов (11.00 по московскому времени).

Также 11 ноября 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. Об этом рассказали в пресс-службе Московских железных дорог.

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#поезда
#мытищи
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#новости
#новости подмосковья
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Стало известно, почему житель Курской области зарезал мать, жену и дочь
Житель Курской области убил мать, дочь и жену, которая отказала ему в сексе
14 ноября 2023, 14:39

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Житель Курской области убил мать, дочь и жену, потому что она отказала ему в сексе, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 42-летний мужчина встретил свою супругу с ночной смены. Он стал намекать ей на интимную близость, однако, она отказалась, сославшись на головную боль. Из-за отсутствию секса в семье разгорелся скандал. 

Разругавшихся родителей попыталась успокоить 16-летняя дочь, однако, мужчина не выдержал, схватил нож и зарезал им дочь, супругу и 62-летнюю парализованную мать. 

После совершенного преступления мужчина самостоятельно пришёл в полицию и во всём сознался. Против него возбудили уголовное дело по факту убийства трёх человек.

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#убийство
#супруги
#секс
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В Кемеровской области поезд сбил пьяную женщину с коляской
14 ноября 2023, 14:27

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Кемеровской области грузовой поезд сбил женщину, которая шла вдоль путей с коляской, об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Инцидент произошёл на станции Юрга-1.

Предварительно, женщина возвращалась домой от родственников и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она решила не идти до ближайшего безопасного перехода, а сократила дорогу и пошла с коляской вдоль путей. 

Следовавший мимо грузовой поезд задел женщину по касательной. К счастью, двухлетний ребёнок никаких травм не получил. А вот у его 40-летней матери врачи диагностировали многочисленные повреждения. 

Ранее в Дзержинске водитель в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок.

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#алкоголь
#ребёнок
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В Петербурге отец попытался изнасиловать свою 10-летнюю дочь
14 ноября 2023, 14:15

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, который забрал 10-летнюю дочь у матери на выходные и попытался ее изнасиловать. Сейчас он скрывается. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, четвероклассница стала жертвой своего отца, когда приехала к нему в гости на выходные. Родители девочки недавно развелись, однако мужчина продолжил свое общение с дочерью.

В один из дней, когда девочка уже легла спать, к ней в комнату зашел отец и начал трогать ее за интимные места. Девочка очень сильно испугалась и рассказала обо всем своей маме.

Женщина сразу же обратилась в полицию и написала заявление на бывшего мужа. При этом отец-педофил сбежал. Место нахождения его неизвестно. Полиция занимается поиском извращенца.

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#полиция
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#мужчина
#девочка
#педофилия
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Количество преступлений в Московской области за год снизилось на 5%
14 ноября 2023, 14:10

Фото: Istockphoto / Dzurag

В Подмосковье с начала текущего года зарегистрировали более 60 тыс преступлений. Это более чем на 5% меньше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«За 10 месяцев 2023 года в регионе зарегистрировано 60 036 преступлений, что на 5,1 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, на 16,4% снизилось количество преступлений в общественных местах, на 20,2% – преступлений, совершённых в состоянии опьянения. Более чем на 20%, сократилось количество разбоев, грабежей и квартирных краж», – уточнили ТАСС в ведомстве.
Одновременно в пресс-службе отметили увеличение количества преступлений в сфере компьютерной информации и незаконного оборота наркотиков – на 5,1% и 9,9% соответственно. 
 
Также отмечается рост нарушений правил дорожного движения. Всего установлен 701 факт, заключили в надзорном ведомстве. 

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#полиция
#московская область
#подмосковье
#безопасность
#преступность
#статистика
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В Курской области мужчина зарезал мать, жену и дочь
14 ноября 2023, 13:57

Фото: istockphoto/tiero

В Курской области мужчина зарезал всю свою семью.
РЕН ТВ пишет, что ЧП случилось около 5:00 утра 13 ноября в хуторе Сеймский.

«В своём доме мужчина убил родственников, ударив их всех ножом в шею», - сообщил собеседник. 
Погибли мать мужчины, его жена и 16-летняя дочь. Убийца нигде не работал. Его мать являлась инвалидом первой группы, супруга работала санитаркой в больнице, а дочь была студенткой первого курса медицинского колледжа.

Других подробностей пока не приводится. 

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подросток зарезал свою девушку, а затем и её мать. По информации СМИ, жуткое двойное убийство произошло вечером 13 ноября.16-летний ученик СОШ № 149 пришёл в гости к своей 14-летней подруге. Между влюбленными произошёл конфликт, в результате которой парень схватил нож и трижды ударил им свою девушку. Школьница скончалась от потери крови.

После этого, подросток решил дождаться с работы её 62-летнюю мать. Когда она пришла, зарезал и её.

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