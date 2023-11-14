На Украине пережившему покушению Цареву предъявили новое обвинение

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Бывшему депутату Верховной рады Украины Олегу Царёву предъявили новое заочное обвинение, на этот раз - за финансирование Росгвардии, об этом сообщил офис генпрокурора Украины на своей странице в социальной сети X.
«Есть доказательства финансирования подозреваемым вооруженных формирований на территории Крыма. Ему инкриминировано финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного конституцией Украины (часть 3 статьи 110-2 УК Украины)», - прокомментировали ситуацию представители украинского ведомства.
Отмечается, что имя фигуранта дела в сообщении не называют, однако, судя по опубликованным фотографиям, речь идёт именно об Олеге Царёве.
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