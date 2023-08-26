На Украине произошла вспышка африканской чумы свиней

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В Винницкой области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней (АЧС).
Издание «Страна.ua», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишет, что заболевание африканской чумой выявлено у свиней в посёлках Ровнино и Прилуцкое. На данный момент чума зафиксирована у 25 свиней.
На фермах содержались 689 голов. Всё поголовье было решено утилизировать, чтобы избежать распространения заболевания.
Ранее сообщалось, что Подмосковье – единственный российский регион, где не выявлена африканская чума свиней. С начала года ветеринарная служба Минсельхозпрода Подмосковья провела порядка 9 тысяч исследований на выявление генетического материала возбудителя африканской чумы свиней (АЧС). Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.
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Мария Фирсова