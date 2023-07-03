На Украине пьяный военком избил жену служащего ВСУ

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В украинском городе Ужгород старший офицер Закарпатского военкомата избил жену служащего Вооруженных сил Украины, сообщает «Страна.ua».
По информации СМИ, между военкомом и женой военнослужащего завязалась перепалка в магазине. Когда она выходила на улицу, сотрудник военкомата набросился на нее сзади. Позже выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Женщина опубликовала фотографии побоев в социальных сетях.
На следующий день из военкомата позвонили и предложили «решить все мирно», а самого нападавшего отправили в отпуск.
При этом, в МВД Украины заявили, что военкомата задержали и сейчас допрашивают.
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Женщина опубликовала фотографии побоев в социальных сетях.
При этом, в МВД Украины заявили, что военкомата задержали и сейчас допрашивают.
«Открыто уголовное производство за преднамеренное легкое телесное повреждение», - добавили в СМИ.
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Евгения Парфентьева