На Украине разоблачили преступную группу, торговавшую младенцами

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На Украине разоблачили преступную группу, которая продавала за границу младенцев под видом суррогатного материнства, пишет Telegram-канал «Политика страны».
По информации СМИ, преступники находили женщин в затруднительном материальном положении и предлагали им стать суррогатными матерями для иностранцев. Впоследствии их заставляли предоставить ложные сведения о новорожденном, отказаться от собственного ребенка в пользу иностранца и разрешить его вывоз за границу.
Выяснилось, что во главе преступной банды стояли руководители медучреждений. За одного младенца они брали по 50-70 тысяч евро (примерно 5-7 миллионов рублей).
Теперь торговцами детьми грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева