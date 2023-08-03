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На Украине разоблачили преступную группу, торговавшую младенцами

На Украине разоблачили преступную группировку, которая продавала младенцев за границу
03 августа 2023, 13:57

Фото: iStock/Anna Derzhina

На Украине разоблачили преступную группу, которая продавала за границу младенцев под видом суррогатного материнства, пишет Telegram-канал «Политика страны».
По информации СМИ, преступники находили женщин в затруднительном материальном положении и предлагали им стать суррогатными матерями для иностранцев. Впоследствии их заставляли предоставить ложные сведения о новорожденном, отказаться от собственного ребенка в пользу иностранца и разрешить его вывоз за границу.

Выяснилось, что во главе преступной банды стояли руководители медучреждений. За одного младенца они брали по 50-70 тысяч евро (примерно 5-7 миллионов рублей).


Теперь торговцами детьми грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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#украина
#дети
#торговля
#преступники
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Семь человек эвакуировали из горящего цеха по производству аккумуляторов в Подмосковье
МЧС: Из горящего цеха по производству аккумуляторов в Подмосковье эвакуировали семь человек
03 августа 2023, 14:39

Фото: iStock/Prathaan

Из горящего цеха по производству кислородных аккумуляторов в подмосковном селе Ачкасово эвакуировали семь человек, сообщили в ГУ МЧС.
Ранее в сети появились кадры мощного взрыва, который прогремел на бывшем заводе «Красный строитель» в подмосковном селе Ачкасово.

За взрывом последовал крупный пожар. По предварительной информации, сейчас на заводе хранят аккумуляторы, однако, причина взрыва пока остается неизвестной.

Сейчас экстренные службы пытаются потушить возгорание, площадь которого достигла 300 квадратных метров.

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#подмосковье
#взрыв
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Появились кадры с места мощного взрыва в деревне Ачкасово
В деревне Ачкасово поднялся столб дыма после взрыва около АЗС
03 августа 2023, 14:26

Фото: iStock/dzika_mrowka

В сети появились кадры мощного взрыва, который прогремел на бывшем заводе «Красный строитель» в подмосковном селе Ачкасово, кадры публикует у себя Telegram-канал SHOT.
За взрывом последовал крупный пожар. Можно увидеть, как над селом взвился густой столб дыма. 

По предварительной информации, сейчас на заводе хранят аккумуляторы, однако, причина взрыва пока остается неизвестной.

На место происшествия выехали экстренные службы.
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#взрыв
#подмосковье
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В подмосковном Ачкасово прогремел взрыв
Возле АЗС в подмосковном селе Ачкасово прогремел взрыв
03 августа 2023, 14:19

Фото: iStock/Leonid Ikan

Очевидцы сообщили о мощном взрыве, который прогремел неподалеку от села Ачкасово в Воскресенском районе Подмосковья, кадры публикует у себя Telegram-канал SHOT.
На кадрах видно, как над населенным пунктом поднимается огромный, густой столб дыма.  

Причины взрыва уточняются.

Вчера жители Подмосковья рассказали о падении сбитого дрона. Украинский дрон-камикадзе потерпел крушение в СНТ «Арабеск» Наро-Фоминского района. По информации СМИ, минимум пять домов получили повреждения. Несколько осколков застряло в стенах домов.

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#взрыв
#подмосковье
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В Подмосковье взрыв на кислородно-аккумуляторном складе
Baza: В Подмосковье произошел взрыв на кислородно-аккумуляторном складе
03 августа 2023, 14:19

Фото: iStock/ Leonid Ikan

В Подмосковье взрыв на кислородно-аккумуляторном складе в деревне Ачкасово. Об этом пишет телешрамм-канал Baza.
Очевидцы сообщили о громком взрыве, после которого начался пожар в Воскресенском округе Подмосковья.

Горит аккумуляторный завод. Людей эвакуируют из здания. Пожару присвоен второй уровень опасности. В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы. Причины возгорания не известны.
Информации о пострадавших в ​результате ЧП нет. 
 
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#чп
#взрывы
#происшествия
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В Анапе умер турист во время катания на банане
SHOT: Турист из Иркутска умер, катаясь на банане в Анапе
03 августа 2023, 13:25

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Турист из Иркутска скончался во время катания на банане в Анапе. У мужчины во время поездки случился сердечный приступ. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, накануне вечером, мужчина решил прокатиться на водном аттракционе. Во время поездки, турист неважно себя почувствовал и потерял сознание.  

Мужчину экстренно доставили на берег, где очевидцы произошедшего пытались оказать ему первую медицинскую помощь. Спасти жизнь туриста не удалось, он скончался до приезда скорой помощи.  

По факту произошедшего правоохранители инициировали проведение проверки и будут разбираться в причинах смерти отдыхающего. 

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#помощь
#жизнь
#мужчина
#поездки
#турист
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На Ставрополье ребёнок потерял зрение из-за побоев ровесников в детском лагере
03 августа 2023, 12:11

Фото: iStock/mputsylo

Мальчика избили до слепоты его сверстники в лагере в Невинномысске.
Об этом рассказала родственница пострадавшего ребёнка в «Подслушано Невинномысск».
 
2 августа в детском лагере «Гренада» на мальчика после отбоя напали несколько детей. Они его били мокрым полотенцем, который был связан в узел. Удары приходились прямо в глаза.
 
«Сейчас он находится в глазной микрохирургии в Ставрополе, видит только контуры предметов и неизвестно будет ли он видеть дальше. Врачи ничего не могут сказать», — рассказала девушка.
По её словам, вожатых не было рядом, дети были предоставлены сами себе. Сестра пострадавшего ребёнка просит привлечь к ответственности всех, кто виновен в случившемся.
 
«В отрядах перемешаны дети из неблагополучных семей, что как минимум должно настораживать руководство», — своё мнение выразила родственница мальчика.
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#дети
#зрение
#детские лагеря
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В Балашихе задержали двоих участников драки со стрельбой
03 августа 2023, 12:06

Фото: iSock/Savusia Konstantin

В Балашихе сотрудники полиции задержали двоих участников драки со стрельбой, в которой пострадал человек. Об этом сообщает начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
Отмечается, что на данный момент оба злоумышленника находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, а также дело о хулиганстве.

Напомним, во вторник, 1 августа, мужчина начал стрелять во дворе жилого дома после ссоры с двумя другими людьми. По данным полиции, инцидент случился возле одного из домов на улице Яганова. Сообщается, что стрелок и другой мужчина устроили вербальную схватку с двумя другими людьми, которая в итоге привела к физическому конфликту.

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#сво
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В Москве годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа и выжил
03 августа 2023, 12:03

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве очередной случай с падением ребенка из окна. На этот раз годовалый малыш выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома на улице Кубинка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно сообщению, выпавшего ребенка обнаружили случайные прохожие. На место происшествия немедленно была вызвана бригада скорой помощи. Малыш был экстренно госпитализирован. Сейчас он в реанимации, а врачи пытаются спасти ему жизнь.
 
По данному факту сотрудники полиции организовали проверку. Выясняются причины, по которым ребенок был оставлен без присмотра и выпал из окна.

Тем временем в Москве вынесли обвинение няне, ребенок который выпал из окна многоэтажного дома и погиб. Напомним, трагедия произошла 8 июня. Как установило следствие, 51-летняя няня находилась в квартире с трехлетним ребенком. Женщина отвлеклась, тогда мальчик вышел на балкон и вывалился из окна с высоты седьмого этажа. От полученных травм ребенок скончался на месте.

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Фальшивые купюры помогли задержать в Электроуглях пособницу мошенников
03 августа 2023, 11:46

Фото: Istockphoto / igorkov

Сотрудники полиции задержали в Электроуглях женщину, причастную к мошенничеству на сумму около 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.
Там рассказали, что сначала пожилой женщине позвонил человек, представившийся её сыном, и сообщил, что стал виновником ДТП. Затем некая «правоохранительница» потребовала деньги, чтобы возместить потерпевшему ущерб. Пенсионерка собрала имевшиеся в доме 250 тыс рублей и передала их приехавшему мужчине. Затем об аналогичном преступлении заявил 43-летний местный житель. 
 
Оперативники объяснили ему, что это мошенники. Мужчина, сотрудничая с полицейскими, передал злоумышленникам меченные купюры.  Полицейские поехали за автомобилем перевозчика, и когда женщина забрала у водителя посылку, задержали её. Она пояснила, что деньги должна была перевести на счета сообщников. Также 40-летняя мошенница рассказала, что ранее приезжала с молодым человеком к пенсионерке за деньгами, которые нужно было передать таким же образом.
 
Возбуждено уголовное дело. Фигурантку отправили под домашний арест.

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