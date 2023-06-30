В Киеве сообщили о взрывах

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В Киеве прозвучал взрыв, воздушная тревога в городе не объявлялась
В Киеве прозвучал сильный взрыв, однако, тревога объявлена не была. Об этом пишет издание «Страна».
Один из очевидцев сообщил изданию, что слышал громкий звук, взрыв, по его словам, был мощным. В некоторых районах пропал свет. Власти Киева никак не комментировали ситуацию.
Отмечается, что воздушная тревога объявлена не была.
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Один из очевидцев сообщил изданию, что слышал громкий звук, взрыв, по его словам, был мощным. В некоторых районах пропал свет. Власти Киева никак не комментировали ситуацию.
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Анастасия Крестьянова