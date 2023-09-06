На Украине суд обязал НАБУ возбудить дело против нового министра обороны Умерова

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На Украине Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудить дело против экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова, который стал новым министром обороны Украины, по факту превышения полномочий на прошлой должности. Об этом пишут «Комментарии».
Предположительно, глава Фонда госимущества и его заместители продавали фирмам, связанным с «Центрэнерго», электроэнергию по ценам ниже рыночной.
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