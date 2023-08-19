Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ На Украине в семи новостях объявили воздушную тревогу

На Украине в семи новостях объявили воздушную тревогу

19 августа 2023, 00:41

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В ряде областей на востоке и в центре Украины, включая Киевскую, объявили воздушную тревогу. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на онлайн-карты минцифры Украины.
Уточняется, что воздушная тревога звучит в Киевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.

Читайте также:


Жертвами взрыва в центре Донецка стали строители, сообщил источник

Американский БПЛА RQ-4 Global Hawk продолжает кружить над Черным морем

В Серпухове местные жители заметили летательные объекты, похожие на беспилотники

#днр
#воздушная украина
#запорожская область
Читайте нас в
Жертвами взрыва в центре Донецка стали строители, сообщил источник
Жертвами взрыва в центре Донецка стали строители
19 августа 2023, 00:21

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Строители стали жертвами взрыва в центре Донецка, сообщил источник из экстренных служб на месте инцидента, передает РИА Новости. Предположительно, атака была целенаправленно направлена на них.

«Специалисты по обезвреживанию взрывных устройств в настоящее время пытаются установить причины взрыва и находят элементы, которые могли причинить вред. По предварительной информации, все жертвы и пострадавшие являются строителями, которые работали над ремонтом бульвара. Возможно, на них целенаправленно сбросили ВОГ (выстрел осколочный гранатометный) с дрона, также рассматривается версия взрыва бытового характера или что боеприпасы были подложены им», — заявил представитель экстренных служб, находящийся на месте происшествия.
Читайте также:

Три человека погибли при взрыве в центре Донецка

В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

#выстрел
#пострадавшие
#беспилотник
#вред
#боеприпасы
#специалисты
#происшествия
#строители
#новости
#атака
#жертвы
#запорожье
Читайте нас в
Террорист Брейвик подал иск против норвежских властей из-за чувства одиночества
Террорист Брейвик снова подал иск против норвежских властей
18 августа 2023, 23:45

Фото: iStock/Freja Solberg

Осужденный за терроризм Андерс Брейвик подал на Норвегию в суд из-за чувства одиночества, преследующего его в тюрьме. Об этом пишет Reuters.
«Брейвик подает в суд на государство, потому что уже одиннадцать лет находится в экстремальной изоляции. Он не контактирует с другими людьми, кроме своих охранников», — цитирует издание слова адвоката Брейвика.

Он рассказал, что в 2022 году заключенный был переведен в другую тюрьму, однако условия содержания так и не улучшились. Осужденный утверждает, что отсутствие общения с другими людьми нарушает Европейскую конвенцию о правах человека, так как согласно документу никто не должен подвергаться в тюрьме негуманному и унижающему обращению.

Читайте также:

В Москве заочно арестовали бизнесмена Черняка за содействие терроризму

Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании ИГИЛ*

МИД: Россия включила в стоп-лист 54 британцев

#суд
#государство
#тюрьма
Читайте нас в
Американский БПЛА RQ-4 Global Hawk продолжает кружить над Черным морем
Американский БПЛА RQ-4 Global Hawk все еще кружит над нейтральными водами Черного моря
18 августа 2023, 22:26

Фото: iStock/Murmakova

Американский БПЛА RQ-4 Global Hawk прямо сейчас кружит в акватории нейтрального воздушного пространства Чёрного моря, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, стратегический разведывательный БПЛА ВВС США RQ-4B Global Hawk пролетел в акватории Черного моря недалеко от Сочи. Сообщается, что беспилотник вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла, которая расположена на итальянском острове Сицилия. В 9 часов утра он был замечен в районе южных территорий России.

Этот вид беспилотников может летать на высоте до 18 тысяч метров и имеет дальность полёта более 12 300 морских миль (примерно 23 тысячи километров).

Читайте также:

В МИД атаку БПЛА ВСУ на Москву назвали подтверждением преступности киевского режима

Удары беспилотников ВСУ по Москве заставили американцев задуматься о последствиях

Главком ВСУ Залужный обсудил с главкомом НАТО Каволи расширение производства БПЛА
#беспилотник
#чёрное море
#сша
Читайте нас в
Минюст внес в список иноагентов писательницу Горалик*
Минюст внес в список иноагентов писательницу и журналистку Линор Горалик*
18 августа 2023, 21:59

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов писательницу и журналистку Линор Горалик*, информация опубликована на официальном сайте министерства.
Помимо Горалик*, в список иноагентов включили еще шестерых человек.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Л.-Д. Горалик*, В.А. Довданов*, А.Н. Илларионов*, С.К. Кондакова*, С.В. Кривенко*, А.А. Пионтковский* и Т.А. Сотникова*», - прокомментировали ситуацию представители министерства.

По информации Минюста, Горалик* финансово поддерживала Вооруженные силы Украины, выступала против проведения специальной военной операции, а также распространяла фейки, дискредитирующие ВС РФ.

Писательница также открыто поддерживает движение ЛГБТ. 

*Признана иноагентом на территории РФ.

Читайте также:

Макаревича** оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Мосгорсуд ликвидировал центр имени Сахарова*** по иску Минюста

Армянские общественники подадут жалобу на фронтмена Little Big Илью Прусикина****

**Признана иноагентом на территории РФ.

***Организация, признанная иноагентом на территории РФ.

****Признана иноагентом на территории РФ.
 
#минюст рф
#иностранный агент
Читайте нас в
13 детей отравились парами хлора в бассейне в Тюменской области
18 августа 2023, 21:40

Фото: iStock/AgFang

В Тюменской области тринадцать детей отравились парами хлора в бассейне. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Отмечается, что трое из пострадавших детей госпитализированы. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку.

Напомним, массовое отравление детей в Шебалинском районе произошло в конце июля. В результате проверки были выявлены грубые нарушения. Более 90 несовершеннолетних воспитанников лагеря получили кишечное заболевание «иерсиниоз» в лёгкой форме, но администрация никак на это не отреагировала.

После проверки деятельность лагерь была приостановлена на 90 суток по решению суда. Дети вернулись домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Читайте также:

Прокуратура закрыла детский лагерь на Алтае из-за массового отравления детей

Россиянам назвали основные симптомы отравления хлором

В Крыму проукраинская вожатая заявила о ненависти к русским детям

#отравление
#дети
#проверки
#прокуратура
#лагеря
#администрация
#нарушения
#симптомы
#лагерь
Читайте нас в
Тренера по боксу, который избил ребенка, посадили под домашний арест
В Котельниках тренера по боксу, избившего ребенка, посадили под домашний арест
18 августа 2023, 21:24

Фото: iStock/ancoay

В Котельниках тренера по боксу, который избил 12-летнего мальчика, посадили под домашний, сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, вчера тренер по боксу из общества по духовному воспитанию молодежи несколько раз нанес ребенку удары руками, после чего повалил на землю и стал пинать. Мужчина возмутился громких разговорам парней. В какой-то момент, он подошел к одному из подростков и стал наносить ему удары руками.

56-летнего Геннадия Мартынова подозревают в хулиганстве с применением насилия. В СИЗО он пробудет до 15 сентября. По инкриминируемой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Дело тренера находится под контролем прокуратуры Московской области.

Читайте также:

В двух министерствах Дагестана прошли обыски по делу о махинациях

Мать написала заявление на сына, который изнасиловал четырехлетнюю сестру

Жительница Мурманска осквернила памятник воинам-афганцам
#тренер
#бокс
#подмосковье
#подросток
#избиение
Читайте нас в
В министерствах Дагестана прошли обыски по делу о махинациях
В двух министерствах Дагестана прошли обыски по делу о махинациях
18 августа 2023, 21:09

Фото: iStock/shadrin_andrey

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана и министерстве экономического развития республики прошли обыски по уголовному делу об аферах на сумму более 100 миллионов рублей, сообщает «РИА Новости».
Сотрудники УФСБ России по региону инициировали проверку в рамках расследования дела о махинациях при распределении субсидий на поддержку племенного животноводства на сумму более 100 миллионов рублей. 

В настоящий момент задержан, а также его родственник, который, по информации силовиков, имеет непосредственное отношение к махинациям. 

При этом, правоохранительные органы пока что не дали никаких официальных комментариев по этому поводу. 

Напомним, ранее суд в Москве арестовал бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Читайте также:

Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале

Во Владивостоке бездомный наркоман угнал полицейскую машину

SHOT: Суд арестовал на два месяца повара, который зверски избил барменшу

#дагестан
#министерство
#фсб
#задержание
Читайте нас в
В Казахстане случайно снесли памятник Ленина
В городе Алтай случайно снесли памятник Ленина
18 августа 2023, 20:56

Фото: iStock/wjarosz

В казахском городе Алтай рабочие случайно снесли памятник Ленина при реставрации, сообщает BaigeNews.kz.
Советского вождя случайно снесли 15 августа.  

Ковш рабочей машины задел основания монумента, после чего Ленин повалился со своего постамента.  

Местные правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в Мурманске женщина осквернила памятник воинам-афганцам. Женщина сбросила цветы с мемориала возле театра Северного флота и расписала его краской.По предварительной информации, она действовала по указу Киева. Полиции удалось оперативно задержать 58-летнюю местную жительницу.

Читайте также:

СК проводит проверку по факту сноса памятника героям ВОВ в Текстильщиках

Очередной памятник советской эпохи демонтировали во Львовской области на западе Украины

В Киеве разрешили заменить герб СССР на памятнике «Родина-мать»
#памятник
#казахстан
Читайте нас в
Мать написала заявление на сына, который изнасиловал четырехлетнюю сестру
В Подмосковье 15-летний подросток домогался до своей четырехлетней сестры
18 августа 2023, 20:43

Фото: iStock/SB Arts Media

В городском округе Серебряные Пруды Московской области пятнадцатилетний подросток домогался до своей четырехлетней сестры, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, в семье, в которой развернулось это происшествие, пятеро детей. Трое совместных, и еще двое сыновей от первого барака жены.

Когда взрослых не было дома, пятнадцатилетний парень закрылся в комнате со своей четырехлетней сестрой, раздел ее, стал целовать, трогать и попытался заняться с ней сексом. Вечером девочка рассказала все матери, а та, недолго думая, написала на сына заявление в полицию.

Соседи семьи отметили, что мать очень много пьет и не особо следит за своими детьми.

Парень же, которому теперь может светить уголовное дело, состоит на учете в ПНД.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. 

Читайте также:

Sky News: Бывшую британскую медсестру признали виновной в массовом убийстве младенцев

В Петербурге арестовали семейную пару педофилов, которые снимали порно с собственными детьми

В Москве женщина втерлась в доверие к ветерану СВО, чтобы обокрасть его
 
 
 
 
#подмосковье
#насилие
#подросток
#ребёнок
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников