На Украине в семи новостях объявили воздушную тревогу

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В ряде областей на востоке и в центре Украины, включая Киевскую, объявили воздушную тревогу. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на онлайн-карты минцифры Украины.
Уточняется, что воздушная тревога звучит в Киевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.
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Диана Аванесян