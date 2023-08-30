На Украине в трех областях объявили воздушную тревогу

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В Полтавской, Черниговской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Уточняется, что в 23:44 прозвучал сигнал тревоги в Черниговской области, после чего распространился на другие регионы.
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Диана Аванесян