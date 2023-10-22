На Украине задержали депутата, пытавшегося вывезти двух уклонистов за границу

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Украинские правоохранители задержали на западе страны депутата, который нелегально хотел вывезти за границу на автомобиле двух призывников, пытавшихся избежать призыва в армию. Об этом сообщают «Вести».
Сообщается, что подозреваемого депутата задержали. В отношении него открыто уголовное дело по статье «организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины».
Отмечается, что депутату может грозить срок до девяти лет лишения свободы, при условии, если вывоз уклонистов был организован за деньги.
Ранее украинский пленный Александр Лыска сообщил, что в рядах украинских войск не единичны случаи дезертирства. По словам Лыски, один из военнослужащих отпросился на похороны своего родственника, уехал и не вернулся. Пленный утверждает, что таких случаев достаточно много.
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Отмечается, что депутату может грозить срок до девяти лет лишения свободы, при условии, если вывоз уклонистов был организован за деньги.
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Екатерина Коршунова