На Украине задержали мужчин, продававших «документы о наличии детей»

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Национальная полиция Украины задержала двух мужчин, продававших призывникам поддельные документы о наличии несовершеннолетних детей для уклонения от мобилизации и выезда за приделы страны. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о содействии незаконного пересечения границы Украины. Им грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет. Также в течение трёх лет они не смогут занимать ряд должностей или заниматься некоторыми видами деятельности. Кроме того, последует конфискация их имущества.
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Анастасия Чинкова