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На Украине задержали мужчин, продававших «документы о наличии детей»

МВД Украины арестовало мужчин, продававших фиктивные свидетельства о рождении
07 октября 2023, 14:02
Фото: iStock/ronstik

Фото: iStock/ronstik

Национальная полиция Украины задержала двух мужчин, продававших призывникам поддельные документы о наличии несовершеннолетних детей для уклонения от мобилизации и выезда за приделы страны. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Уточняется, что два жителя Киева и Львовской области изготавливали фиктивные свидетельства о рождении ребёнка, поскольку наличие троих и более несовершеннолетних детей освобождает мужчину от мобилизации. За свою работу они требовали сумму, не превышающую десяти тысяч долларов.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о содействии незаконного пересечения границы Украины. Им грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет. Также в течение трёх лет они не смогут занимать ряд должностей или заниматься некоторыми видами деятельности. Кроме того, последует конфискация их имущества.

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#дети
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Стали известны подробности убийства восьмилетнего мальчика в Петербурге
Убийца сына в Петербурге в момент совершения преступления был трезв
07 октября 2023, 13:18

Фото: istockphoto/showcake

В Санкт-Петербурге 45-летний фельдшер скорой помощи жестоко убил своего восьмилетнего сына. Судебные медики обнаружили на теле мальчика не менее девяти ножевых ранений.
На теле второклассника эксперты обнаружили проникающие ножевые ранения на спине, животе и предплечьях. Вероятно, ребенок пытался защититься от потерявшего человеческий облик отца. В квартире видны следы попыток замыть кровь. Сам убийца также нанес себе серьезные раны. У мужчины повреждены печень и кишечник. Кроме того, он потерял около двух литров крови.

Мама убитого мальчика, как и муж, работает фельдшером в бригаде скорой психиатрической помощи. В момент трагедии она была на смене. Причины неадекватного поведения мужчины пока остаются неизвестными. Семья считалась благополучной, на учете в органах опеки или отделе ПДН не состояла. Алкоголя в крови убийцы не обнаружено.

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В Херсонской области подорвали автомобиль секретаря отделения «Единой России»
Сенатор Кастюкевич: неизвестные подорвали автомобиль секретаря «ЕР» в Новой Каховке
07 октября 2023, 11:19

Фото: iStock/Ivan Murauyou

В Новой Каховке был подорван автомобиль исполнительного секретаря отделения «Единой России» Владимира Малова. Об этом в своём Telegram-канале сообщил член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Уточняется, что в результате подрыва, который произошёл в 9:30 утра, секретарь отделения «Единой России» получил серьёзные травмы. Он был экстренно госпитализирован.

Также подчеркивается, что подрыв автомобиля воспринимается Россией как террористический акт, направленный против мирного населения. 

В настоящее время проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что украинские военные приступили к минированию Кременчугской ГЭС с целью обвинить во взрыве Россию. Провокация также направлена на создание напряжённости в обществе.

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#теракт
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«Папа сошел с ума!»: Страшное убийство ребенка в Петербурге
Житель Петербурга убил в своей квартире восьмилетнего сына
07 октября 2023, 10:36

Фото: istockphoto/zoka74

Страшная трагедия произошла в Санкт-Петербурге на Софийской улице. 45-летний фельдшер психиатрической бригады скорой помощи убил своего восьмилетнего сына.
Мальчик успел позвонить матери и рассказать, что отец крушит и ломает все в доме. Потом он сказал: «Папа сошел с ума!», после чего связь прервалась. Женщина пыталась дозвониться до мужа и сына, но больше они на звонки не отвечали, передает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Встревоженная женщина попросила приехать в квартиру свою мать, бабушку мальчика. Когда та приехала на такси, то застала страшную картину. Дверь в квартиру была открыта, окровавленный зять сидел в коридоре и что-то невнятно бормотал, а на кухне лежало бездыханное тело ребенка.

Отца забрали в отделение шоковой хирургии больницы скорой помощи имени Джанелидзе с множественными колотыми и резаными ранами груди и живота, которые он, вероятно, нанес себе сам. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Стало известно о числе пострадавших от ракетного обстрела в Израиле
Yedioth Ahronoth: от ракетного обстрела в Израиле пострадали 80 человек
07 октября 2023, 10:19

Фото: iStock/RamonCast

Около 80 человек были госпитализированы после ракетного обстрела в Израиле. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.
Пострадавшие были доставлены в больницу «Сорока» в населённом пункте Беэр-Шеве на юге Израиля.

Уточняется, что порядка 80 человек получили ранения после массированного обстрела ракетами из сектора Газа. Среди них есть и пострадавшие, находящиеся в тяжёлом состоянии. За их жизни борются врачи.

Также издание приводит сведения о том, что за несколько часов в сторону Израиля было выпущено более тысячи боевых ракет.

Ранее пресс-служба Министерства обороны Израиля заявила, что государство готово к началу войны. Это заявление было дано на фоне массированных обстрелов территории Израиля ракетами из сектора Газа. Как сообщается, взрывы прогремели в нескольких районах Тель-Авива и в центральной части страны. 

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#израиль
#ракета
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#пострадавшие
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Подозрительное авто в Люберцах увезли на эвакуаторе
Подозрительное авто в Люберцах увезли на эвакуаторе, оцепление снимают
07 октября 2023, 05:57

Фото: Istockphoto / Evgen_Prozhyrko

Оцепление на месте обнаружения подозрительного автомобиля марки Audi в подмосковных Люберцах постепенно снимается. Робот-сапер успешно завершил свою работу, после чего легковой автомобиль был погружен на эвакуатор и вывезен с места происшествия, сообщает РИА Новости.
Ранее представитель экстренных служб информировал о проверке подозрительного «заминированного» автомобиля в районе подмосковных Люберец. Однако угроза оказалась не подтвержденной. Также сообщалось о проведении эвакуации фитнес-центра, находящегося рядом с местом, где стоял подозрительный автомобиль.

На текущий момент, в районе обнаружения подозрительного автомобиля на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах, Подмосковье, периметр оцепления постепенно сужается, и специалисты силовых структур завершают свою работу. Особенно важной была роль робота-сапера, который успешно выполнил свои задачи на месте инцидента.

Подозрительный автомобиль был погружен на автоэвакуатор и транспортирован с места событий.

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#подмосковье
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#автомобиль
#фитнес
#водитель
#специалисты
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В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 17 рейсов
В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 17 рейсов, 5 отменили
07 октября 2023, 05:45

Фото: iStock/anyaberkut

По последним данным от сервиса «Яндекс. Расписание», в субботу утром в трех московских аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» — были задержаны не менее 17 авиарейсов, а еще пять — отменены.
На момент 5:30 утра по московскому времени, в аэропорту «Внуково» были задержаны восемь рейсов и два отменены, в «Домодедово» — четыре задержаны и два отменены, а в «Шереметьево» — пять рейсов задержаны и один отменен.

Следует отметить, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о успешном уничтожении БПЛА в Истринском городском округе Московской области. Аппарат, по его словам, направлялся в сторону Москвы. По предварительным данным, в результате инцидента не было зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших.

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В Люберцах проверили «заминированную» машину, угрозы нет
В Люберцах проверили «заминированную» машину, угроза не подтвердилась
07 октября 2023, 04:31

Фото: iStock/vmargineanu

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку «заминированного» автомобиля в Люберцах, прилегающего к фитнес-центру, однако угроза взрыва не подтвердилась, сообщил представитель экстренных служб, передает РИА Новости.
Ранее поступила информация о предполагаемом минировании легкового автомобиля, что привело к эвакуации близлежащего фитнес-центра. Однако после проведенной проверки машины не было обнаружено угрозы взрыва.

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#машины
#информация
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В Канаде из-за крушения самолета погибли три человека
CBC: вблизи аэропорта в Канаде из-за крушения самолета погибли три человека
07 октября 2023, 02:55

Фото: iStock/bluesky85

Трое людей погибли в результате катастрофы небольшого самолета в городе Чилливак в Канаде, сообщает телеканал CBC, ссылаясь на информацию полиции.
Согласно данным телеканала, инцидент произошел неподалеку от местного аэропорта и гостиницы, и все находившиеся на борту погибли. На данный момент причины крушения остаются неизвестными.

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#пилот
#гостиницы
#инцидент
#рф
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В Приморье три человека погибли в ДТП грузовика и легкового автомобиля
В Приморье грузовик врезался в легковушку, три человека погибли, один пострадал
07 октября 2023, 02:36

Фото: Istockphoto / Evgen_Prozhyrko

Три человека погибли, а еще один получил травмы в результате столкновения легковой иномарки и грузовика на трассе в Приморском крае. Инцидент произошел на 650-м километре автодороги А-370 «Уссури» между Хабаровском и Владивостоком, в Михайловском районе. Об этом сообщает Управление МВД России по Приморскому краю.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночное время на сухом асфальте без видимых повреждений. По данным полиции, 56-летний водитель грузовика Isuzu Forward, имеющий 16-летний стаж управления, двигался в направлении Владивостока, когда при попытке выполнения обгона он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Auris. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся.

Три человека, включая 42-летнюю водительницу и двух пассажиров Toyota Auris (36-летнюю женщину и 11-летнего ребенка), скончались на месте ДТП. Водитель грузовика Isuzu Forward был госпитализирован с ушибом грудной клетки и травмой живота.

По данным ведомства, водителя грузовика в текущем году уже четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. На данный момент начато уголовное дело, чтобы выяснить обстоятельства ДТП.

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