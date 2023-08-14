На Украине задержали мужчину, который помогал военнообязанным выезжать из страны

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В украинском городе Черновцы задержали мужчину, подозреваемого в незаконной отправке уклонистов за границу, сообщили представители Государственного бюро расследований в своем Telegram-канале.
«В Черновцах ГБР задержало сотрудника правоохранительных органов, который незаконно переправлял военнообязанных через границу. Сотрудник вместе с сообщником находили желающих и организовывали их доставку к границе с Румынией», - прокомментировали ситуацию в бюро.
При этом, известно, что сбежать от ВСУ с помощью задержанного стоило от 3,5 до 5 тысяч евро.
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что на Украине могут объявить масштабную мобилизацию уже этой зимой. По его словам, наступление, которое проводят ВСУ затянулось и его нужно довести до ума. Депутат отметил, что для реализации задуманного, Украине может потребоваться больше военнослужащих.
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Евгения Парфентьева