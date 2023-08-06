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На Украине задержали мужчину, устроившего стрельбу и ранившего полицейского

В Черкассах на Украине задержали мужчину, устроившего стрельбу и ранившего полицейского
06 августа 2023, 18:48

Фото: istockphoto / IndiaUniform

Мужчина открыл стрельбу и ранил полицейского в Черкассах на Украине, передают в полиции Черкасской области.
Сотрудники ведомства сообщили, что в ночь на 6 августа в полицию поступила информация о звуках стрельбы. Правоохранители приехали на место происшествия и застали вооруженного мужчину.

Спецназовец применил табельное оружие и ранил мужчину в ногу. У преступника изъяли охотничье ружье.


Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело.

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В Москве и Подмосковье за последние дни утонули минимум 8 человек
06 августа 2023, 18:35

Фото: iStock/Nadezhda1906

Несколько человек умерли на глазах других отдыхающих.
Shot пишет о последних случаях:
 
— 35-летний мужчина отмечал день рождения у Большого Перовского пруда в Новогиреево. В состоянии алкогольного опьянения пошёл купаться. Доплыл до середины пруда и начал тонуть. Его кинулась спасать возлюбленная, но он начал за неё хвататься и топить. Женщина испугалась и поплыла обратно. На помощь отправились выпившие друзья. К тому времени мужчина уже наглотался воды. Чуть позже умер в скорой.
 
— 65-летнего пенсионера вытащили из Школьного озера в Зеленограде. В состоянии клинической смерти он был доставлен в реанимацию. Спасти его не удалось.
 
— В Ульяновском лесопарке утонул 42-летний житель Бурятии. Мужчину нашли в воде уже мёртвым в купальных плавках.
 
— В Мытищах скончался девятиклассник. Вместе с братом они поплыли на матрасе по Пироговскому водохранилищу. Парень прыгнул в воду и больше не вынырнул. Труп позже обнаружили на глубине 2 метров.
 
— Житель Серпухова отправился купаться в реку под Шуруповским мостом, и увидел проплывающий труп. Его личность установлена. Им оказался 63-летний уроженец Николаевской области.
 
— В посёлке Радужный в реке Коломенке утонул 66-летний уроженец Белоруссии. На нём были рубашка и джинсы. Следов насильственной смерти не обнаружено.
 
— В Малаховке погиб 17-летний студент, который в одиночку решил искупаться в Малаховском озере.
 
— В посёлке Новосиньково туристы заметили тонущего на плотине 15-летнего подростка. Спасти его не успели.

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#водоёмы
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В Петербурге мужчина с гранатой напал на подростков-фурри
В Удельном парке Петербурга мужчина с гранатой напал на подростков-фурри
06 августа 2023, 18:26

Фото: istockphoto / ovbelov

В Удельном парке Санкт-Петербурга злоумышленник со страйкбольной гранатой напал на группу фанатов фурри, передает «Фонтанка» со ссылкой на одного из участников встречи.
Уточняется, что молодые люди решили устроить пикник и в какой-то момент заметили в парке мужчину в балаклаве. Вдруг мужчина выдернул чеку, после чего прогремел взрыв. 
 
Преступник получил повреждение пальца, его задержали правоохранители. Мотив нападения выясняется. 
 
Отметим, что фурри, это люди, которые увлекаются человекоподобными существами и животными. 

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В Балашихе школьниц не пустили домой, их родителей проверит прокуратура.
#пожар
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#мужчина
#люди
#граната
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В Сочи мотоцикл разорвало на части, водитель выжил
06 августа 2023, 18:25

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Мотоцикл разорвался на две части в ДТП на Краснополянском шоссе в Сочи.
Telegram-канал «ЧП Сочи» опубликовал кадры с места ДТП, которое произошло на автодороге Адлер — Красная поляна.
 
ГИБДД сообщает, что водитель автомобиля Kia, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклу Honda. От сильнейшего удара мотоцикл разорвало на части. Водитель и пассажир байка госпитализированы в тяжелом состоянии.
 
Sochi1.ru пишет, что пострадавшие получили тяжёлые травм из-за отсутствия мотоциклетной экипировки. Молодые люди ехали в майках, джинсах и кроссовках.

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#дтп
#мотоцикл
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Число жертв железнодорожной катастрофы в Пакистане выросло до 30
В Пакистане увеличилось число погибших и раненых в результате крушения скорого поезда
06 августа 2023, 18:10

Фото: istockphoto / jorgeantonio

В воскресенье стало известно, что скорый поезд, следовавший из Карачи в Абботтабад, потерпел крушение в районе города Навабшах (провинция Синд). Об этом сообщает Associated Press.
Отметим, что всего с рельсов сошли десять вагонов. Движение поездов в этом направлении перекрыто.
 
При этом уточняется, что число погибших и пострадавших выросло до с 40 до 60, об этом рассказали в железнодорожных службах страны. На месте крушения продолжают работать спасательные службы.

Министр железных дорог Пакистана Хаваджа Саад Рафик сообщил, что возможная причина катастрофы техническая неисправность. Также он не исключил вероятность подрыва.

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В Забайкалье учительница отправляла интимные фотографии в чат со школьниками. 

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,2. 

Губернатор Развожаев: обнаруженный в море у Севастополя предмет оказался не миной. 
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#чат
#поезд
#катастрофа
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Пожар на фабрике в Дмитрове локализован
06 августа 2023, 18:09

Фото: iStock/Diy13

Пожар в подмосковном Дмитрове локализован на площади 1,2 тысячи кв. метров.
Загорелась фабрика по производству спорттоваров «Леко». Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Также пожар локализован на складе с шелухой от семечек в посёлке Кубанский и охватил 2 тысячи квадратных метров.

Telegram-канал МЧС России сообщает, что сильный ветер и сухая жаркая погода создают сложности в ликвидации пожара. С возгоранием борются 78 пожарных, 16 единиц техники. Также делается всё, чтобы не дать пламени перекинуться на соседние здания.

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#пожарные
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В Забайкалье учительница отправляла интимные фотографии в чат со школьниками
06 августа 2023, 18:03

В Забайкалье учительница географии создала чат со школьниками под названием «Юные травокуры» и отправляла в него интимные снимки. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По информации телеграм-канала, директор одной из школ Читы обратилась в полицию с заявлением о том, что учительница географии создала в соцсети чат под названием «Юные травокуры». Отмечается, что в чат, в котором состояли несколько школьников, преподаватель географии отправляла снимки интимного содержания.

В начале августа на злоумышленницу завели уголовное дело по 5-й статье о развратных действиях. Сообщается, что ранее 43-летняя учительница географии была судима за подобного рода преступление. Ей грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

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В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,2
На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,2
06 августа 2023, 17:53

Фото: istockphoto / SteveCollender

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке Афганистана, передает Геологическая служба США.
Землетрясение началось в 13.23 по времени UTC (16.23 мск), эпицентр находился в 72 километрах к северу от поселка Файзабад, где живут более 44 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 75 километров, уточняется в сообщении службы.
 
Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.

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#землетрясение
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Губернатор Развожаев: обнаруженный в море у Севастополя предмет оказался не миной
06 августа 2023, 17:25

Фото: iStock/typhoonski

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обнаруженный в море недалеко от пляжа «Любимовка» предмет обследовали, в результате чего он оказался не миной.
Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе пляжа Любимовка в 100 метрах от берега обнаружена морская мина. В данный момент она дрейфует в сторону Северной бухты. Все оперативные службы оповещены и приведены в готовность.

Губернатор предупредил жителей о том, что могут быть слышны взрывы. Также призвал доверять только официальной информации.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. По словам Аксенова, повреждено дорожное полотно автомобильного моста, ремонтные работы уже начались. Часть ракет удалось сбить силами ПВО. Сообщается, что никто не пострадал. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.

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В Балашихе школьниц не пустили домой, их родителей проверит прокуратура
06 августа 2023, 17:22

Фото: iStock/Akintevs

Прокуратура Московской области проверит семью из подмосковной Балашихи из-за того, что двух маленьких школьниц не впустили домой.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Школьницы 9 и 7 лет 5 августа гостили у подружки, а когда вернулись домой,  им никто не открыл дверь. Детям пришлось ночевать у друзей.
 
«Сегодня утром отец двух девочек 2014 и 2016 годов рождения обратился в полицию с заявлением о их розыске», - сообщили в прокуратуре.
На мужчину составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Семья теперь состоит на учёте в органах профилактики. 
 
Прокуратура проведёт проверку и выяснит, как родители исполняют свои обязанности, и в каких условиях воспитываются дети.

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#родители
#прокуратура
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Подмосковье ищет медработников