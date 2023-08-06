На Украине задержали мужчину, устроившего стрельбу и ранившего полицейского

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Мужчина открыл стрельбу и ранил полицейского в Черкассах на Украине, передают в полиции Черкасской области.
Сотрудники ведомства сообщили, что в ночь на 6 августа в полицию поступила информация о звуках стрельбы. Правоохранители приехали на место происшествия и застали вооруженного мужчину.
Спецназовец применил табельное оружие и ранил мужчину в ногу. У преступника изъяли охотничье ружье.
Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело.
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Дана Игумнова