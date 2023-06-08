Фото: Фотобанк Московской области / Пелагия Тихонова
Десятилетний мальчик спас своих родственников из пожара в Первоуральске
На Урале 10-летний мальчик спас маму и 4-летнюю племянницу из пожара, передаёт «КП-Екатеринбург».
Уточняется, что происшествие произошло в среду, 7 июня, на переулке Кутузова в Первоуральске. В частом доме из-за проблем с проводкой загорелся гараж. Женщина с внучкой спала на втором этаже, в комнате над гаражом. Её 10-летний сын в это время играл в соседней комнате в конструктор. Когда Матвей увидел дым в окне, он спустился вниз и обнаружил, что горит гараж.Мальчик вернулся на второй этаж, разбудил родственников и помог им выбраться из горящего дома.
Отмечается, что пламя уничтожило гараж и часть дома.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве 14-летний мальчик сломал позвоночник в игровой комнате торгового центра, а в Иркутске восьмилетняя девочка выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Уточняется, что происшествие произошло в среду, 7 июня, на переулке Кутузова в Первоуральске. В частом доме из-за проблем с проводкой загорелся гараж. Женщина с внучкой спала на втором этаже, в комнате над гаражом. Её 10-летний сын в это время играл в соседней комнате в конструктор. Когда Матвей увидел дым в окне, он спустился вниз и обнаружил, что горит гараж.Мальчик вернулся на второй этаж, разбудил родственников и помог им выбраться из горящего дома.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве 14-летний мальчик сломал позвоночник в игровой комнате торгового центра, а в Иркутске восьмилетняя девочка выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Яна Таёжная