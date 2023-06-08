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На Урале 10-летний мальчик спас маму и 4-летнюю племянницу из пожара

08 июня 2023, 16:21

Фото: Фотобанк Московской области / Пелагия Тихонова

Десятилетний мальчик спас своих родственников из пожара в Первоуральске
На Урале 10-летний мальчик спас маму и 4-летнюю племянницу из пожара, передаёт «КП-Екатеринбург».

Уточняется, что происшествие произошло в среду, 7 июня, на переулке Кутузова в Первоуральске. В частом доме из-за проблем с проводкой загорелся гараж. Женщина с внучкой спала на втором этаже, в комнате над гаражом. Её 10-летний сын в это время играл в соседней комнате в конструктор. Когда Матвей увидел дым в окне, он спустился вниз и обнаружил, что горит гараж.Мальчик вернулся на второй этаж, разбудил родственников и помог им выбраться из горящего дома.


Отмечается, что пламя уничтожило гараж и часть дома.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве 14-летний мальчик сломал позвоночник в игровой комнате торгового центра, а в Иркутске восьмилетняя девочка выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.


#пожар
#Урал
#происшествие
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Роспотребнадзор: в Екатеринбурге у работников Ozon выявлен менингококк
05 июля 2023, 18:02

Фото: iStock/Gilnature

В Екатеринбурге у семи работников распределительного центра Ozon выявлена менингококковая инфекция. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
В Екатеринбурге у семи работников распределительного центра Ozon выявлена менингококковая инфекция. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Согласно сообщению, случаи инфицирования выявлены у семи сотрудников Ozon, который располагается в Екатеринбурге на территории логопарка «Кольцовский». В настоящее время специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мер.

В том числе проходит вакцинация сотрудников, а также и профилактическая антибиотикотерапия и   усиленная дезинфекция помещений. Уточняется, что прививки от менингококковой инфекции сделали уже более 60 человек.

При этом в ведомстве подчеркнули, что инфекция не передается через посылки.
#менингококковая инфекция
#Екатеринбург
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В Мелитополе активисты закрасили украинскую символику
05 июля 2023, 18:01

Фото: iStock/jacoblund

Активисты организации «Юг Молодой» и фонда «Защитники Отечества» в Мелитополе закрасили на стенах здания украинскую символику. Об этом сообщает РИА Новости.
Мероприятие проходило 5 июля в рамках акции «Раскрась будущее». Сообщается, что в мероприятии приняли участие около десяти человек. Активисты закрасили украинскую символику, которая изображена на стене заброшенного здания на проспекте Богдана Хмельницкого.

Молодые активисты заявили, что будут продолжать бороться с украинскими и нацистскими символами на территории Запорожской области. На данный момент на все территории Запорожской области участники акции закрасили около 60 подобных изображений.

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#Мелитополь
#акция
#активисты
#украинская символика
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В Химках создадут программы профессиональной переподготовки участников СВО
05 июля 2023, 18:00

Фото: администрация г. о. Химки

В Химках разработают программы профессиональной переподготовки для вернувшихся со спецоперации военнослужащих. Соответствующую инициативу выдвинули Государственный фонд «Защитники Отечества» и Московский государственный институт культуры, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Делегация фонда под руководством председателя Анны Цивилёвой посетила МГИК с рабочим визитом. Ректор Екатерина Кудрина рассказала о внедрении новых регионов в культурное пространство России. Обсуждали также поддержку СВО и родственников погибших, организацию для них выездных фестивалей и выставок. 

Фонд «Защитники Отечества» и МГИК договорились вместе разрабатывать программы переподготовки и обучения вернувшихся домой участников спецоперации. А творческие бригады института продолжат давать концерты в госпиталях региона. 
 
Фонд начал работу 1 июня. Цель – персональное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов. 

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#Химки
#СВО
#спецоперация
#военные
#переподготовка
#фонд
#МГИК
#Анна Цивилёва
#Защитники Отечества
#Московская область
#Подмосковье
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Newsweek: данные, которыми США делятся с Украиной, попадают РФ
05 июля 2023, 17:51

Фото:iStock/Im Yeongsik

Почти все данные, которыми американская сторона делится с Украиной, оказываются у разведки РФ.
Об этом пишет журнал Newsweek, ссылаясь на свои источники. По мнению обозревателей, российская разведка проявляет особую активность на Украине.

Возможно, почти всё, чем США делятся с Украиной, оказывается в руках российской разведки.

Также в публикации сказано, что другие страны восточной Европы, особенно граничащие с зоной конфликта, тоже «в равной степени охвачены работой российских разведслужб».

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#США
#Украина
#Россия
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Опрос: 40% петербуржцев планирует сменить работу
05 июля 2023, 17:48

Фото: istockphoto.com/fizkes

Исследование аналитиков показало, что 40% петербуржцев планирует сменить работу, а 20% - поменять профессию из-за негативного влияния трудовой деятельности на здоровье.
Отмечается, что более половины жителей Санкт-Петербурга заявили о том, что работа негативно влияет на их здоровье.

При этом, граждане по-разному решают проблему поправки своего здоровья. Как передаёт «Петербургский дневник», 63% берут отпуск, а также принимают БАДы, витамины, лекарства, занимаются спортом и регулярно проходят диспансеризацию.

А исследования «Авито Работы» показало, что у трети российских компаний (32%) в планах делегировать искусственному интеллекту некоторые процессы, чтобы переключить сотрудников на те направления, которые требуют творческого подхода и эмпатии, в течение ближайших 5 лет. При этом примерно столько же организаций (35%) пока не видят в этом необходимости.

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#общество
#работа
#сотрудники
#здоровье
#Санкт-Петербург
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Российский FPV-дрон потопил украинский катер у Антоновского моста
05 июля 2023, 17:47

Фото: РИА Новости

Минобороны России опубликовало видео, на котором видно, как российский оператор FPV-дрона ударом потопил катер ВСУ, который двигался на большой скорости на Днепре у Антоновского моста.
Согласно видеозаписи, российский разведывательный дрон обнаружил группу украинских военных, по которым был нанесен удар. Тогда украинцы спрятались под пролетом моста. Потом военные погрузились на быстроходные катера, однако один из них был поражен FPV-дроном, который попал в кормовую часть судна. Таким образом, катер перевернулся и затонул.

В оборонном ведомстве России объяснили, что на видеозаписи запечатлен момент уничтожения операторами FPV-дронов группы украинских военных, а также катера с диверсантами на борту. Все произошло у Антоновского моста.

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#Минобороны РФ
#спецоперация
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Воробьёв выслушал мнения посетителей парка «Ривьера» после благоустройства
05 июля 2023, 17:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с посетителями парка «Ривьера», который после благоустройства стал излюбленным местом отдыха жителей Можайска. Масштабные работы начались в 2019-м и шли два года.
«Спасибо жителям за инициативность и внимательный подход к благоустройству. В начале июня мы проводили в наших парках опрос – как дальше развивать парки, что улучшить, какие активности добавить. Задача главы и дирекции парка – постараться эти наказы воплотить в жизнь, сделать парки комфортнее для малого бизнеса, создать возможности для размещения тележек с мороженым и водой, фудтраков, прокатов велосипедов и самокатов. Главное – чтобы эти точки органично вписывались в пространство и не вредили природе», – сказал Воробьёв. 
В парке «Ривьера» для любителей активных видов спорта обустроили лыжероллерную трассу и велотрассу. Для тех, кто любит ходить пешком появился маршрут для прогулок. Дорожки не пересекаются и не создают неудобств посетителям.
«Я нигде не видел, чтобы лыжероллерная трасса, велодорожка и пешеходная часть были отделены друг от друга. И освещение здесь тоже разное: для велосипедистов – одно, для лыжероллеров – другое. У меня занимается три группы, в общей сложности 40 человек. В парк приходим каждый день. У нас здесь не только трасса, но и тренажёрный зал, и база для подготовки инвентаря», – рассказал тренер по лыжным гонкам Андрей Голицын
В «Ривьере» также установили детские игровые площадки, скамейки, урны, беседки и раздевалку, разбили газоны, высадили деревья и кустарники. Кроме того, провели уличное освещение и оборудовали камеры видеонаблюдения.
«Я живу рядом с парком и вижу, насколько он изменился. Тут появились ухоженные дорожки, стало приходить много людей. В этом году открылось кафе. Хотелось бы, чтобы ещё благоустроили пляж, песочек завезли», –высказала пожелание местная жительница Наталья Куралех.
В 2022 году в Можайске также обновили сквер «Черёмушки» площадью 1,3 га. До конца года запланирована установка двух стел «Населённый пункт воинской доблести» – в селе Семёновское и деревне Мокрое. Там тоже проведут благоустройство.
 
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#Можайск
#парк
#благоустройство
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Mash: русские хакеры сорвали всеобщую мобилизацию на Украине
05 июля 2023, 17:36

Фото: iStock/welcomia

Русским хакерам из «Солнцепека» удалось сорвать всеобщую мобилизацию на Украине.
Хакеры уничтожили целую сеть баз данных государственной службы статистики, с помощью которой ВСУ искали призывников, пишет Telegram-канал Mash.

Информацию по лицам призывного возраста собирали и передавали властям и военкоматам. Хакеры практически уничтожили систему: теперь серверы не работают, с компьютеров сотрудников удалена информация, а процессы, поломаны.
 
Также хакерам удалось обнаружить списки военной техники, которая была поставлена Норвегией, Литвой и Польшей. В документах была опись неработающего и сломанного оборудования.

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#Украина
#хакеры
#ВСУ
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Частный дом разрушен после обстрела курского села Троицкое
05 июля 2023, 17:33

Фото: iStock/victorass88

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что при обстреле села Троицкое Кореневского района со стороны ВСУ разрушен частный дом.
«После попадания в жилище взорвался газовый баллон, в результате чего возник пожар. Огонь был оперативно потушен», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, всего по селу было выпущено три снаряда. Специалисты приступили к оценке нанесенного обстрелом ущерба. При этом глава региона уточнил, что никто из местных жителей не пострадал.

3 июля в ходе обстрела Курской области в селе Троицкое было повреждено здание местной школы. Местные жители также не пострадали.

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#Курская область
#Роман Старовойт
#обстрел
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