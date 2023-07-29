На Урале 18-летняя судимая мать сняла лесбийское порно со своей 3-месячной дочерью

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В городе Новая Ляля Свердловской области 18-летняя ученица вечерней школы снимала порно со своей дочерью.
В 15-летнем возрасте девушку уже судили за причинение лёгкого вреда здоровью. В 16 лет — за кражу. Сейчас возбуждено уголовное дело за изготовление порнографии с несовершеннолетним. Молодой матери грозит до 10 лет колонии.
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Мария Фирсова