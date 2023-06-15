На Урале бывший военный подозревается в принуждении жены к вебкаму для оплаты ипотеки

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Карьера подозреваемого в вооруженных сила закончилась несколько лет назад. В 2018 году он завёл в YouTube несколько аккаунтов, которые стал наполнять вызывающими роликами. В итоге прапорщика уволили из военной части и лишили льгот, а через некоторое время видео интимного характера начала записывать его жена и мать двоих детей.
Ранее сообщалось, что школьница забеременела от сборщика мебели, который совратил её в квартире Петербурга. Уточняется, что несовершеннолетняя девочка обратилась к врачам, находясь на шестой неделе беременности. По её словам, инцидент произошёл в квартире на улице Энергетиков в Петербурге.