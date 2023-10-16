На Урале эксгумируют тело 16-летней школьницы, погибшей по пути домой

Фото: Фотобанк Московской области
Тело 16-летней девушки, которая погибла в августе в Каменске-Уральском по пути домой, могут эксгумировать. Об этом пишет E1 со ссылкой на отца погибшей.
«Назначена более глубокая экспертиза. Так как материала для анализов недостаточно, возможно, да, придется», — цитирует издание слова собеседника.
Какие конкретно исследования планируется провести в настоящее время не разглашается.
В этот же день появились кадры последних минут жизни подростка. На видео запечатлено, как девушка ночью идёт по улице Каменска-Уральского вдоль лесополосы по направлению к дому.
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