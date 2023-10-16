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На Урале эксгумируют тело 16-летней школьницы, погибшей по пути домой

E1: На Урале эксгумируют тело 16-летней школьницы, погибшей по пути домой
16 октября 2023, 00:24
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

Тело 16-летней девушки, которая погибла в августе в Каменске-Уральском по пути домой, могут эксгумировать. Об этом пишет E1 со ссылкой на отца погибшей.
«Назначена более глубокая экспертиза. Так как материала для анализов недостаточно, возможно, да, придется», — цитирует издание слова собеседника.

Какие конкретно исследования планируется провести в настоящее время не разглашается.


В Свердловской области 10 августа в небольшом овраге в лесу было найдено тело погибшей 16-летней девушки. По словам отца погибшей, на месте обнаружения тела девушки отсутствовали следы крови. Труп пролежал в овраге меньше суток.

В этот же день появились кадры последних минут жизни подростка. На видео запечатлено, как девушка ночью идёт по улице Каменска-Уральского вдоль лесополосы по направлению к дому.


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#подросток
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Второй самолет Владивосток — Чита совершил аварийную посадку
16 октября 2023, 00:07

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Владивостока в Читу, совершил в аэропорту Хабаровска аварийную посадку. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Отмечается, что Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку из-за технической неполадки в правом двигателе. В результате инцидента никто не пострадал.

«Установлено, что 15 октября 2023 года самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Владивосток - Чита совершил вынужденную посадку на аэродроме города Хабаровск из-за ошибки в гидросистеме правого двигателя», — проинформировали в ведомстве.
Sukhoi Superjet 100 являлся резервным бортом, который был направлен авиакомпанией «Якутия» для 80 пассажиров рейса Владивосток — Чита, также совершившего 14 октября аварийную посадку во Владивостоке из-за неисправности двигателя.

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#самолет
#хабаровск
#пассажиры
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Армия Израиля назвала число пленённых ХАМАС жителей
Haaretz: в плену у ХАМАС находятся 155 человек
15 октября 2023, 21:58

Фото: iStock/Racide

Палестинское движение ХАМАС захватило в плен 155 человек. Об этом в беседе с газетой Haaretz сообщил официальный представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
Он отметил, что в настоящее время Армией обороны Израиля были оповещены 155 семей, члены которых находятся в плену у ХАМАС.

Ранее советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш заявил, что дальнейших конфликтов с Израилем можно избежать при выполнении одного условия. По его словам, палестинским жителям нужно предоставить независимую страну, в которой у них будут права. Если это произойдёт, будет поставлена окончательная точка в многолетнем обострении конфликтов между Израилем и Палестиной. 

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#израиль
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Baza: проводница поезда заминировала Московский вокзал в Петербурге от обиды
15 октября 2023, 20:49

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Проводница поезда обиделась на охранников и заминировала Московский вокзал в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что 20-летняя проводница поезда, следующего по маршруту Симферополь – Санкт-Петербург, перед рейсом посетила ночной клуб, где употребляла алкоголь. Будучи в состоянии алкогольного опьянения она пришла на Московский вокзал, где у неё случился конфликт с охранниками.

Сотрудники службы безопасности на вокзале потребовали от девушки пройти досмотр. Проводница отказалась от проведения процедуры и заявила инспектору о том, что в её сумке лежит бомба.

Проводницу задержали и доставили в ближайшее отделение полиции, где был составлен протокол по делу о мелком хулиганстве. 

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#санкт-петербург
#бомба
#поезд
#вокзал
#железная дорога
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СМИ назвали новое число погибших жителей Израиля
i24 News: в результате обстрелов в Израиле погибли 1400 человек
15 октября 2023, 20:36

Фото: iStock/Foremniakowski

В ходе вооружённого столкновения Израиля и Палестины погибло 1400 мирных граждан израильской стороны. Об этом сообщает телеканал i24 News.
При этом, ещё 3500 тысячи мирных жителей Израиля получили ранения разной степени тяжести.

Ранее Минздрав Палестины заявил о гибели 2450 человек в секторе Газа. Ещё девять тысяч пострадали.

При этом в регионе складывается негативная ситуация с оказанием помощи пострадавшим. Больницы сектора почти истощили свои ресурсы, отмечалось в сообщении Управления Организации Объёдинённых Наций (ООН). Оставшихся ресурсов хватит максимум на ближайшие 48 часов работы. 

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#израиль
#погибшие
#пострадавшие
#обстрел
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В штаб миротворцев ООН в Ливане упала ракета
ООН: в штаб-квартиру миротворцев упала ракета, пострадавших нет
15 октября 2023, 20:23

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

В штаб-квартиру миротворческой миссии ООН в Ливане попала ракета, следует из заявления миссии ООН ЮНИФИЛ.
Уточняется, что во время перестрелок между ливанским движением «Хезбоаллах» и израильскими военными, одна из ракет попала в здание штаб-квартиры миротворческих сил ООН. Инцидент произошёл в южном городе Ливана Эн-Накура.

В заявлении миссии подчёркивается, что в настоящее время проводится расследование об обстоятельствах падения снаряда, а также о том, чьей стороной он был выпущен. 

В момент падения ракеты миротворцы ООН не находились в здании штаба, поэтому никто из них не пострадал.

Также отмечается, что миротворческая миссия уже неоднократно требовала прекращения военных действий, но эти переговоры не имели необходимого успеха.

В ЮНИФИЛ добавили, что осуществление обстрелов, повлекших за собой угрозу жизни сотрудников ООН, приравнивается к военным преступлениям, за которыми следует наказание. 

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#оон
#израиль
#обстрел
#ракета
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В Санкт-Петербурге найдено тело художника Лубнина с ножом в сердце
15 октября 2023, 19:35

Фото: istockphoto/Makhbubakhon Ismatova

Труп художника Гавриила Лубнина с ножом в сердце нашли в квартире в Санкт-Петербурге.
РЕН ТВ пишет, что тело известного художника и поэта 54-летнего Гавриила Лубнина с ножом в сердце обнаружили в его питерской квартире.
 
Гавриил Лубнин родился 14 апреля 1969 года. Он записывал песню «С приездом» с группой Н.О.М., «Старший следопыт» с Олегом Гаркушей. Художник сотрудничал с группой «Червонцы» и создавал обложки для группы «АукцЫон». 

Ранее сообщалось, что неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции. Было ранено несколько человек, один преподаватель убит. По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманена, преступник задержан сотрудниками полиции. Данные о жертвах нападения не называются.

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#санкт-петербург
#полиция
#новости
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Экс-супруга обокрала раненного участника СВО и пропала
Baza: экс-жена украла у раненного участника СВО три миллиона рублей и пропала
15 октября 2023, 18:43

Фото: iStock/PeopleImages

Бывшая жена участника СВО сняла с его счёта три миллиона рублей и пропала. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что деньги принадлежали 36-летнему участнику СВО, который получил их за нахождение в зоне боевых действий, а часть суммы была предоставлена в качестве компенсации за полученное ранение. 

Военный утверждает, что деньги украла бывшая супруга, карта которой была привязана к его счёту. Такую версию приняли и специалисты Следственного комитета, которые объявили женщину в розыск. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. 

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре неизвестные обокрали участника СВО. Они украли у него боевые награды и сумму в размере одного миллиона рублей.

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СК РФ займётся выходцами из Азербайджана, избивающими людей в Петербурге

В Екатеринбурге бывший наркоман помог полиции разоблачить банду наркоторговцев
#сво
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#супруги
#счёт
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В Подольске клиентка избила продавца за отказ обслужить её после закрытия
Mash: клиентка избила продавщицу за отказ обслужить её после закрытия
15 октября 2023, 18:28

Фото: iStock/Chalabala

В подмосковном Подольске клиентка избила продавца зоомагазина за отказ обслуживать её после закрытия. Об сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что инцидент произошёл 6 октября. Продавец Светлана по завершении рабочего дня начала принимать новый товар, но забыла закрыть входную дверь в магазин. Тогда в помещение вошла женщина, которая хотела купить поводок для собаки. После того, как Светлана сообщила о закрытии магазина между женщинами произошла словесная перепалка, переросшая в драку. 

На кадрах, размещённых Mash, видно, что клиентка избивает продавца и тянет её за волосы.

В результате драки Светлана получила многочисленные ушибы и черепно-мозговую травму. Женщину экстренно госпитализировали.

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#клиент
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СК РФ займётся выходцами из Азербайджана, избивающими людей в Петербурге
Бастрыкин поручил проверить видео с избиением людей азербайджанцами
15 октября 2023, 17:47

Фото: iStock/mrohana

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить видео, на котором видно как выходцы из Азербайджана избивают людей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее Telegram-канал Baza писал, что в Петербурге орудует компания азербайджанцев, которые избивают прохожих и публикуют соответствующие видео в своих соцсетях. Своими жертвами они, как правило, выбирают людей славянской внешности.

Уточняется, что избиения происходят в разных местах города, однако чаще всего около метро и в торговых центрах.

Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу О.В. Бобкову возбудить в отношении мужчин уголовные дела и предоставить соответствующий доклад.

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