На Урале ищут рецидивиста, душившего женщин в Перми и Екатеринбурге

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Полиция разыскивает рецидивиста, который нападал на женщин в Перми и Екатеринбурге, сообщает E1.RU.
В нападениях на женщин в Перми подозревают 45-летнего Евгения Андреева.
Ранее его подозревали в изнасиловании 22-летней екатеринбурженки весной 2023 года. По информации следствия, он предложил подвезти девушку до дома. В безлюдном месте он остановил автомобиль, связал девушку ее же лосинами, несколько часов насиловал, а затем отвез домой. На допросе он заявил, что все произошло по обоюдному согласию. Андреева отправили под домашний арест, однако, он срезал браслет и сбежал.
Сейчас разыскиваемого подозревают в нападениях на женщин в Перми. Неизвестный набрасывается на случайных прохожих, приставляет нож к горлу, душит и пытается изнасиловать. За восемь дней он совершил нападение на трех девушек. К счастью, всем им удалось сбежать.
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Ранее его подозревали в изнасиловании 22-летней екатеринбурженки весной 2023 года. По информации следствия, он предложил подвезти девушку до дома. В безлюдном месте он остановил автомобиль, связал девушку ее же лосинами, несколько часов насиловал, а затем отвез домой. На допросе он заявил, что все произошло по обоюдному согласию. Андреева отправили под домашний арест, однако, он срезал браслет и сбежал.
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Евгения Парфентьева