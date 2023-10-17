На Урале ищут владельца кафе «Ромашка», который изнасиловал шваброй гостя

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Владелец кафе в Новоуральске Свердловской области, которого подозревают в изнасиловании шваброй одного из посетителей заведения, объявлен в розыск. Об этом рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Он пояснил, что подозреваемый уже и ранее был замешан в преступлениях.
Он уточнил, что данные случаи произошли в 2000 и в 2010 годах. Он также уточнил, что в сентябре 2011 года он освободился из мест лишения свободы. Сейчас в ег квартире проведены обыски, изъяты вещдоки, а также видеозаписи с камер наблюдения.
Напомним, происшествие случилось еще 7 октября, однако, известно о нём стало только 16 числа. Бывший директор кафе «Ромашка» в городе Новоуральск вместе с другом избили посетителя заведения, а затем сняли с него штаны и изнасиловали шваброй. Отмечается, что подозреваемый уже был судим и вышёл из колонии в 2011 году.
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«В его криминальной биографии, по предварительным сведениям, есть эпизоды, связанные с совершением в отношении девушек преступлений сексуального характера прямо в здании кафе, хозяином которого он является, а также с незаконным лишением свободы», - рассказал Горелых.
Напомним, происшествие случилось еще 7 октября, однако, известно о нём стало только 16 числа. Бывший директор кафе «Ромашка» в городе Новоуральск вместе с другом избили посетителя заведения, а затем сняли с него штаны и изнасиловали шваброй. Отмечается, что подозреваемый уже был судим и вышёл из колонии в 2011 году.
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Элина Позднякова