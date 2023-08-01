На Урале легковая машина сбила четырехлетнюю девочку

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya
В городе Тавда Свердловской области водитель легковой машины сбил четырехлетнюю девочку, шокирующие кадры ДТП разместил E1.RU.
По информации СМИ, девочка собирала яблоки у дороги, в 70 метрах от дома. Набрав достаточно, она побежала через дорогу в неположенном месте, тут то ее и снес KIA Rio.
Водитель всеми силами пытался уйти от столкновения, однако, сделать этого не успел.
Чудом, девочка уцелела, и после ДТП самостоятельно поднялась, схватившись за голову. Она отделалась ссадинами и синяками, после осмотра врачи отпустили ее домой.
28-летний водитель также не пострадал. Отмечается, что в момент аварии он был трезв и пристегнут, правил ПДД никогда прежде не нарушал.
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Водитель всеми силами пытался уйти от столкновения, однако, сделать этого не успел.
28-летний водитель также не пострадал. Отмечается, что в момент аварии он был трезв и пристегнут, правил ПДД никогда прежде не нарушал.
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Евгения Парфентьева