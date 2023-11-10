На Урале основателя боксерского клуба «Динас» застрелили на охоте

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Основателя уральского клуба «Динас» Дмитрия Рыбина застрелили на охоте, об этом сообщает E1.RU.
«Сегодня из жизни ушел друг, коллега, президент «Федерации бокса им. Мастера спорта СССР Романова С. В. г. Первоуральск», основатель боксерского клуба «Динас» Рыбин Дмитрий Евгеньевич. Он любил бокс всей своей душой! Всегда переживал за спортсменов Первоуральска и Свердловской области», - такое прощание с Рыбин опубликовали на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
Однако, при каких именно обстоятельствах погиб Рыбин - не уточняется.
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