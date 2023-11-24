На Урале полуголый ребенок несколько часов провел в сугробе и попал в реанимацию

Фото: istock / Marija Stepanovic
В Серове (Свердловская область) двухлетняя девочка оказалась на улице в памперсе и легкой кофточке. Она провела на морозе несколько часов. Об этом сообщает URA.ru, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры по региону.
Инцидент произошел утром 23 ноября. Семья живет в частном дом. За малышкой присматривала старшая сестра. Когда та уснула, девочка сама обулась и вышла на улицу. Она немного прошла метров по снегу, до бани, и там упала.
Сейчас девочка находится в больнице Краснотурьинска.
Ранее сообщалось, что в Псковской области женщина три месяца жила с трупами своих детей в квартире. Тела лежали в своих кроватках, укрытые одеялами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Впоследствии в дневное время ребенок был обнаружен отцом, вернувшимся на обед, в сугробе недалеко от дома без признаков дыхания и сердцебиения», — сообщили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Псковской области женщина три месяца жила с трупами своих детей в квартире. Тела лежали в своих кроватках, укрытые одеялами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак