На Урале пропала 18-летняя мать

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18-летнюю Анастасию Евдокимову ищут с 21 июня
«Комсомольская Правда» пишет, что девушка пропала после ссоры с мужем. Она оставила телефон дома и пошла к друзьям. Со смартфона друга она переписывалась с мужем, а потом связь с ней прервалась. Домой девушка не вернулась. У неё остался 2,5 летний сын.
В МВД предполагают, что она могла уехать в другой регион на заработки. Рассматривается и криминальная версия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об убийстве.
Знакомые девушки предполагают, что к пропаже Анастасии может быть причастен муж, который, по словам друзей, не раз поднимал на 18-летнюю мать руку.
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Мария Фирсова