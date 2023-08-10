На Урале раскрыли подробности смерти шестнадцатилетней девушки

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«Сообщение о безвестном исчезновении девушки поступило в органы внутренних дел Каменска-Уральского вечером 9 августа. Тело пропавшей обнаружили сотрудники полиции, когда прочесывали лесополосу в черте города. Все обстоятельства трагедии выясняются», — заявил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.
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