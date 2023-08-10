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На Урале раскрыли подробности смерти шестнадцатилетней девушки

Уральские следователи прокомментировали смерть девушки, тело которой обнаружили в овраге
10 августа 2023, 15:26

Фото: iStock/Motortion

Представители правоохранительных органов Свердловской области официально прокомментировали смерть шестнадцатилетней девушки из Каменска-Уральского, тело которой обнаружили в лесном овраге, сообщает E1.RU.
Напомним, в день убийства девушка ездила поступать в колледж в Екатеринбург. Она вернулась домой на последней электричке, которая привезла ее к платформе Каменска-Уральского в 23:01. Автобусы в это время уже не ходили, поэтому девушке пришлось возвращаться через лесопарк. На следующее утро тело девушки обнаружили в овраге, в 10 метрах от дороги.

«Сообщение о безвестном исчезновении девушки поступило в органы внутренних дел Каменска-Уральского вечером 9 августа. Тело пропавшей обнаружили сотрудники полиции, когда прочесывали лесополосу в черте города. Все обстоятельства трагедии выясняются», — заявил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.


В Следственном комитете отметили, что устанавливают все обстоятельства смерти девушки. Удалось остановить, что в последний раз она выходила на связь рядом с кафе «Арарат» в 23:30.

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#труп
#подросток
#следственный комитет
#мвд
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На юго-западе Франции загорелось зернохранилище
На юго-западе Франции загорелось зернохранилище Sica Atlantic
10 августа 2023, 14:04

Фото: iStock/sarawutk

Зернохранилище Sica Atlantic загорелось в коммуне Ля-Рошель на юго-западе Франции. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.
Сообщается, что пламя уже распространилось на соседние элеваторы. Пожар произошел вблизи главного торгового порта залива.  

Все сотрудники предприятия были эвакуированы. В момент происшествия на зернохранилище находилось около 20 человек. Причины возгорания в настоящее время не установлены, на место инцидента прибыли экстренные службы, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.  

Информации о пострадавших нет.  

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#пожар
#человек
#предприятия
#происшествия
#сотрудники
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«Прошу меня не убивать и не насиловать»: Подросток в Свердловской области погибла при загадочных обстоятельствах
В Свердловской области труп шестнадцатилетней девушки обнаружили в овраге
10 августа 2023, 14:04

Фото: iStock/Aroma photography

Шестнадцатилетнюю жительницу Каменска-Уральского в Свердловской области обнаружили мертвой в овраге, сообщает Telegram-канал SHOT.
В день убийства девушка ездила поступать в колледж в Екатеринбург. Она вернулась домой на последней электричке, которая привезла ее к платформе Каменска-Уральского в 23:01. Автобусы в это время уже не ходили, поэтому девушке пришлось возвращаться через лесопарк.  

По дороге, подросток написала в социальную сеть сообщение следующего содержания:  

«Дорогие Каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят, и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома», - написала она. 

На следующее утро тело девушки обнаружили в овраге, в 10 метрах от дороги.  

По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле девушки нет. Также следователям до сих пор не удалось обнаружить ее телефон.  

Обстоятельства загадочной смерти подростка выясняются.  

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#труп
#подросток
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Росавиация: 10 самолетов не смогли сесть во Внуково и Домодедово ночью
10 августа 2023, 13:56

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

10 самолетов ушли на запасные аэродромы ночью во время закрытия московских аэропортов Внуково и Домодедово. Об этом сообщили в телеграм-канале Росавиации.
По данным ведомства, ограничения на работу московских аэропортов были сняты в 5:25 мск. Сообщается, что 6 бортов приземлились в аэропортах назначения.

Напомним, в ночь на четверг, 10 августа, аэропорты Внуково и Домодедово временно ограничили прием и отправку рейсов. На данный момент их работа восстановлена. 

Ранее из-за угрозы ночной атаки БПЛА на Москву рейс Анкара — Москва, который выполняли «Турецкие авиалинии», вынужденно посадили в Санкт-Петербурге вместо Москвы. По словам пассажиров, им выдали багаж и оставили без еды и воды. Причём у многих в Москве стыковочные рейсы. Но авиакомпания не стала решать проблемы. Представитель предложил просто подождать.

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#рейсы
#ограничения
#авиакомпания
#самолёты
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Подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
10 августа 2023, 13:20

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Сотрудниками Орехово-Зуевского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области был задержан 45-летний житель Оренбургской области, находившийся в федеральном розыске.

В ходе патрулирования сотрудникам Росгвардии показался подозрительный гражданин, распивающий спиртные напитки, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Мужчина громко разговаривал, ругался, чем и вызвал подозрения. В ходе проверки выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за многочисленные кражи. 

Сотрудники Росквардии проверили задержание и передали гражданина полиции для дальнейшей проверки.

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#проверка
#кражи
#закон
#мужчина
#сотрудники
#росгвардия
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Появились первые фото Лады Дэнс после серьёзной аварии
10 августа 2023, 13:17

Фото: Telegram-канал «112»

В сети опубликовали фотографии певицы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова), сделанные в больнице, после серьёзного ДТП.
Кадры опубликовал Telegram-канал «112». На фото заметно, что в результате ДТП певица получила травмы лица и головы.
 
Продюсер певицы Сергей Пудовкин рассказал Telegram-каналу «Звезда», что сейчас решаются вопросы по косметическим проблемам. Спустя 5 дней после аварии Ладе Дэнс удалось пообщаться с близкими.
 
Авария с участием трех автомобилей случилось 5 августа на 52 км Симферопольского шоссе в Подольске. После ДТП артистка не могла передвигаться самостоятельно. В машину скорой её перенесли на каталке. Также медики обнаружили у певицы внутримозговую гематому.

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#авария
#дтп
#больница
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Военный политолог Перенджиев заявил, что шокирован «вопиющим» избиением ветерана СВО
Военный политолог Перенджиев призвал принять особые меры к преступникам, избившим ветерана СВО в Забайкальском крае
10 августа 2023, 13:08

Фото: iStock/I going to make a greatest artwork as I can, by my head, my hand and by my mind.

5 августа в Забайкальском крае компания молодых людей избила ветерана специальной военной операции, который лишился обеих ног на Украине. Двое злоумышленников пинали его ногами, а ещё 6 участников, среди которых 2 девушки, подбадривали их криками. Другой участник СВО, тоже без ноги, пытался защитить товарища, но это было бесполезно. Молодые люди называли инвалидов «убийцами», с одного ветерана сорвали и выбросили награды, а другому повредили автомобиль.
Всем подозреваемым грозит наказание по уголовным статьям «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом».

Достаточная ли мера наказания предусмотрена для фигурантов подобных преступлений в России? На это вопрос ответил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, в интервью «Радио 1».

«По поводу этого вопиющего случая, который произошел с избиением безногих участников специальной военной операции в Забайкальском крае. Меня он, как человека, шокировал. Но, оставаясь аналитиком, хочется сказать, что здесь многое еще предстоит сделать. Я предлагаю следующие меры – любые преступные действия в отношении участника СВО, а тем более если они инвалиды, должны приравниваться к совершению преступления в отношении представителей власти», - заявил Перенджиев. 

Военный политолог также считает, что все преступления, совершенные в отношении участников боевых действия, должны рассматривать военно-правовыми органами – военным Следственным комитетом и военным судом.  

«Чтобы никому было не повадно, и они понимали, что будут иметь дело не с обычным судом. Им придется отвечать уже по несколько завышенным требованиям закона», - заявил эксперт. 
 
Перенджиев также уверен, что ответственность за преступление в Забайкальском крае должны понести не только те, кто избил героя СВО, но и наблюдатели, которые поддерживали забивавших ногами ветерана.

«Я хотел бы обратиться к генералу Андрею Картаполову и к главе комитета Совета федерации по обороне Виктору Бондареву, чтобы они совместно приняли все меры для того, чтобы (у участников специальной военной операции) была не только социальная защита, но и правовая», - заключил Перенджиев.

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#сво
#ветеран
#следственный комитет
#суд
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Дело банды, причастной к убийству Михаила Круга, поступило в суд в Твери
10 августа 2023, 13:07

Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

В Московский районный суд Твери поступило дело в отношении 7 человек, некоторые из которых были членами банды, которая причастна к убийству певца Михаила Круга. Об этом говорится на сайте суда.
Сообщается, что в зависимости от роли каждого все семь человек обвиняются в убийствах, подстрекательстве к убийству и организации. На данный момент рассмотрение дела еще не назначено.

Напомним, убийство певца Михаила Круга в его доме в Твери в 2002 году — одно из самых громких нераскрытых преступлений в современной России. В 2019 году Следственный комитет РФ сообщил имя убийцы Михаила Круга — это член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов. 

Ранее мужчина, подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо, умер от огнестрельных ранений. Фернандо Вильявисенсьо был убит во время публичного выступления в четверг, при этом восемь человек также были ранены. По данным опросов, на момент гибели Вильявисенсьо не был главным претендентом на предстоящих выборах 20 августа.

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#убийство
#следственный комитет
#обвинение
#человек
#мужчина
#рф
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В московском дворе приземлился дрон с коробкой, на которой написано SOS
10 августа 2023, 12:33

Фото:istockphoto/pelucco

Дрон приземлился во дворе дома на Солнечногорской улице.
Shot пишет, что к месту едут экстренные службы. Кому принадлежит коптер, предстоит разобраться правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в Курской области дрон-камикадзе ВСУ совершил атаку на комбинат по переработке зерна. Очередная неудачная атака на регион случилась накануне вечером.

Shot пишет, что в пятом часу боевой БПЛА прилетел с украинской стороны в посёлок Тёткино Глушковского района, который находится в 2 км от границы. Беспилотник рухнул и взорвался на территории мелькомбината. Никто не пострадал. Разрушений также удалось избежать.

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#москва
#дрон
#беспилотник
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Из-за взрыва в Сергиевом Посаде повреждено более 230 квартир
10 августа 2023, 12:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Повреждения в результате взрыва в Сергиевом Посаде получили более 230 квартир в 70 домах. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в процесс восстановления жилья активно включился  Фонд капитального ремонта.
 
Взрыв прогремел накануне в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс», прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода. Одна женщина погибла, пострадали более 50 человек, в медучреждениях на данный момент остаются 14. Пропавшими без вести числятся девять человек. 
 
Повреждено более 110 жилых домов и социальных учреждений. С места взрыва вывезли более 170 кубометров обломков. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
 
Задержан технический директор компании «Пиро-росс», на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СКР по Московской области. Изъяты документы, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего персонала. 
 
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#сергиев посад
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#подмосковье
#московская область
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Подмосковье ищет медработников