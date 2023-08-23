На Урале раскрыли жуткое убийство двух девушек, которое произошло 11 лет назад

Фото: iStock/aradaphotography
На Урале следователи раскрыли убийство, которое произошло 11 лет назад, сообщает E1.RU.
25 августа 2013 года недалеко от трассы Красноуфимск — Симинчи дорожные рабочие обнаружили человеческие останки, закопанные в грунт. Экспертиза показала, что они принадлежат пропавшим в мае 2012 года 18-летней Ольге Худяковой и 19-летней Анастасии Вальневой.
В то время следственные действия не увенчались успехом. Не было ни улик, ни свидетелей.
Однако, в 2023 году, правоохранителям удалось установить причастность к преступлению двух братьев из села под Красноуфимском.
Старшего брата задержали и отправили на детектор лжи - он сознался в содеянном.
Выяснилось, что в мае 2012 года братья встретили на трассе двух девушек и предложили их подвезти. В автомобиле с мужчинами находилась знакомая убитых, поэтому, девушки согласились поехать.
Братья отвезли девушек в частный дом, где они вместе стали распивать алкоголь. У новых знакомых завязалась ссора, в результате которой мужчины избили подруг, а затем изнасиловали. Третья девушка все это время спала в соседней комнате. На утро девушки заявили, что напишут заявление в полицию, тогда братья решили убить их и закопать в лесном массиве. Помочь избавиться от улик мужчинам помог их отчим, которого пару лет спустя сбила машина. Третья девушка, присутствовавшая при убийстве, также погибла.
Сейчас на обоих задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока.
Читайте также:
Прокуратура: В Москве задержали водителя каршеринга, который сбил пятилетнего ребенка
Следствие попросило арестовать организатора экскурсии по московскому коллектору
Квартиру, в которой россиянин держал в заложниках жену и ребенка, пришлось брать штурмом
В то время следственные действия не увенчались успехом. Не было ни улик, ни свидетелей.
Старшего брата задержали и отправили на детектор лжи - он сознался в содеянном.
Выяснилось, что в мае 2012 года братья встретили на трассе двух девушек и предложили их подвезти. В автомобиле с мужчинами находилась знакомая убитых, поэтому, девушки согласились поехать.
Братья отвезли девушек в частный дом, где они вместе стали распивать алкоголь. У новых знакомых завязалась ссора, в результате которой мужчины избили подруг, а затем изнасиловали. Третья девушка все это время спала в соседней комнате. На утро девушки заявили, что напишут заявление в полицию, тогда братья решили убить их и закопать в лесном массиве. Помочь избавиться от улик мужчинам помог их отчим, которого пару лет спустя сбила машина. Третья девушка, присутствовавшая при убийстве, также погибла.
Сейчас на обоих задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока.
Читайте также:
Прокуратура: В Москве задержали водителя каршеринга, который сбил пятилетнего ребенка
Следствие попросило арестовать организатора экскурсии по московскому коллектору
Квартиру, в которой россиянин держал в заложниках жену и ребенка, пришлось брать штурмом
Евгения Парфентьева