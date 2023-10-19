На Урале вынесли приговор мужчине, который продавал за границу детали для истребителей

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В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который продавал замаскированные детали для истребителей. Об этом сообщает пресс-служба уральского таможенного управления.
Ранее сотрудники екатеринбургской таможни «Кольцово» задержали жителя Челябинской области, который в течение двух лет отправлял в США и Японию посылки военного назначения, оборот которых разрешён лишь при наличии специальной лицензии.
В ведомстве рассказали, что у мужчины был помощник, который закупал военную технику. Отправкой заказа и получением оплаты занимался задержанный на таможне.
Отмечается, что мужчина тщательно маскировал товар. Так, под видом игрового джойстика, он пытался отправить в Японию деталь от российского истребителя.
В пресс-службе добавили, что в отношении мужчин было заведено уголовное дело. Суд назначил им условное осуждение сроком на пять лет.
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В ведомстве рассказали, что у мужчины был помощник, который закупал военную технику. Отправкой заказа и получением оплаты занимался задержанный на таможне.
В пресс-службе добавили, что в отношении мужчин было заведено уголовное дело. Суд назначил им условное осуждение сроком на пять лет.
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Анастасия Чинкова