На уральском заводе взорвался баллон с обедненным гексафторидом урана, пострадал человек

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На Уральском электрохимическом комбинате, расположенном в Новоуральске Свердловской области, произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана.
На месте инцидента проводится санитарная обработка. Персонал завода эвакуирован. На комбинате были проведены замеры уровня радиации. Допустимых значений показатели не превысили. В сообщении предприятия говорится, что для жителей Новоуральска не существует угрозы. Причины, по которым произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана, выясняются.
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