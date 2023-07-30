На Вашингтон обрушилась гроза с порывами ветра до ста километров в час

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Согласно метеорологической службе газеты Washington Post, Вашингтон подвергся сильной грозе, при которой скорость ветра достигала ста километров в час, что привело к массовым отключениям электричества и повреждению деревьев.
Метеорологи предполагают, что эта сильная гроза была вызвана несколькими днями интенсивной жары и высокой влажности, когда температура в американской столице достигала 37 градусов.
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