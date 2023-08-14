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На верфи в Стамбуле прогремел взрыв

14 августа 2023, 12:36

Фото: iStock/Leonid Ikan

Взрыв произошел на судне на верфи в Стамбуле, один человек погиб. Об этом пишет газета Milliyet.
Сообщается, что взрыв случился в Тузле. По информации издания, инцидент произошел из-за сжатия газа.

Один из рабочих погиб, второй получил легкие ранения. На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб.


Напомним, ранее диверсант подорвался на собственном заряде, когда минировал военную технику в Херсонской области. Кроме украинского военнослужащего, никто не пострадал. В ходе работ по минированию техники произошел взрыв. В настоящее время, по фрагментам, пытаются установить личность погибшего мужчины.

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#взрыв
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#мужчины
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#всу
#школьница
#турция
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В Монголии зафиксированы три случая заражения бубонной чумой
14 августа 2023, 13:13

Фото: istockphoto/Godji10

В столице Монголии, Улан-Баторе, выявили три случая заражения, по предварительной информации, бубонной чумой.
Национальный центр изучения зоонозных инфекций сообщает о выявленных случаях. Сообщается, что зараженные ели сырой мозг животного.
 
Ранее в Монголии госпитализировали одного человека, заразившегося бубонной чумой. Мужчина съел сырое мясо сурка.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что чумные очаги до сих пор имеют место быть, поскольку инфекционный возбудитель может длительное время переживать межэпидемические периоды в почве, а также из-за неправильного поведения людей во время охоты.

«Когда дети или начинающие любители начинают охотиться и разделывать тушки неправильно, без употребления тетрациклина, они заражают себя. И если человек подхватил это заболевание, пришёл в деревню и на кого-нибудь подышал за два-три дня до того, как совсем стало плохо, начинается тяжелейший случай. Но таких давно уже не было. Все это знают и купируют», — прокомментировал Гинцбург.
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#чп
#здоровье
#граница
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В Таиланде россиянина подозревают в убийстве соотечественницы
14 августа 2023, 12:36

Фото:istockphoto/gorodenkoff

Мужчине в ближайшее время предъявят обвинения.
Pattaya News пишет, что полиция Паттайи подозревает друга россиянки, погибшей в минувшее воскресенье в результате падения с балкона 7 этажа, в убийстве.
 
Полиция обнаружила запись одной из камер наружного наблюдения, которые установлены в районе кондоминиума в районе На-Джомтьен. На записях видно балкон, который принадлежит подозреваемому, и запечатлён момент, как россиянин держит свою подругу вниз головой, взяв её за обе ноги. После этого женщина падает.
 
Но у следователей есть сомнение: на видео заснято убийство или попытка спасти падающую с балкона.

Девушку обнаружили полицейские, рядом с ней находился её друг. Он был в состоянии алкогольного опьянения и шока, поэтому не мог отвечать на вопросы полицейских. Когда он пришёл в себя, то рассказал, что женщина выпала из окна случайно.

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#таиланд
#гибель
#полиция
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Жительница Можайска в пьяной ссоре зарезала мужа
14 августа 2023, 12:22

Фото: ГСУ СК РФ по МО

55-летней жительнице Можайска предъявили обвинение в убийстве 56-летнего мужа. Обвиняемая признала свою вину, сообщили изданию «Можайск Медиа» в Главном следственно управлении СКР по Московской области.
Как установили следователи, супруги распивали спиртное в своей квартире в Можайске. В какой-то момент между ними произошёл конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры жена нанесла мужу множественные ножевые ранения в грудь, и тот скончался на месте.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления. Назначены различные виды экспертиз. В ближайшее время следствие отправит в суд ходатайство о заключении возможной убийцы под стражу.
 
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#убийство
#скр
#следователи
#преступление
#женщина
#пьянство
#можайск
#подмосковье
#московская область
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В Москве мигранты избили полицейского
14 августа 2023, 11:55

Фото: iStock/Yingko

Двое мигрантов избили сотрудника правоохранительных органов на западе столицы.
По данным следствия, ночью 12 августа уроженцы Средней Азии 1997 и 1998 годов рождения на крыльце кафе избили полицейского, приехавшего пресечь противоправные действия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Мужчины задержаны, им предъявлено обвинение. На допросе один обвиняемый признал вину частично, а другой мигрант отказался признавать свою вину.

Следствие планирует просить суд об аресте злоумышленников.

Сообщается, что нападавшие находились в Москве незаконно. В том же заведении, где произошла драка, обнаружили ещё 8 человек, нарушивших миграционное законодательство.

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#мигранты
#москва
#полиция
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В Армении утонул временный поверенный в делах Украины
В Армении погиб временный поверенный Украины Сенченко
14 августа 2023, 11:33

Фото: iStock/Nastco

Временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко утонул в озере. Об этом агентству ТАСС сообщили в правоохранительных структурах Армении.
По информации издания, Сенченко утонул в начале августа. 

Дипломат отдыхал на озере. Он заплыл на значительное расстояние от берега и в какой-то момент  начал тонуть. Спасатели бросились на помощь утопающему, однако, спасти его не удалось. В правоохранительных органах Армении подтвердили, что тело мужчины принадлежит Сенченко. Власти Украины произошедшее не комментировали. 

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#спасатели
#мужчины
#дипломат
#всу
#крушение
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Диверсант ВСУ подорвался на собственном заряде в Херсонской области
Baza: Военнослужащий ВСУ подорвался на собственном заряде, когда минировал военную технику
14 августа 2023, 11:23

Фото: iStock/Neznam

Диверсант подорвался на собственном заряде, когда минировал военную технику в Херсонской области. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По данным портала, кроме украинского военнослужащего, никто не пострадал.

Диверсант, вооруженный взрывчаткой, направился к дому культуры Херсонской области. Недалеко от здания была припаркована саперная машина. В ходе работ по минированию техники произошел взрыв. Боец ВСУ подорвался на собственной мине. 

В настоящее время, по фрагментам, пытаются установить личность погибшего мужчины. 

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#взрыв
#украина
#мужчины
#всу
#машина
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Рейс пассажирского самолёта в Благовещенск сорвался из-за проблем с двигателем
14 августа 2023, 11:16

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Рейс самолета российской авиакомпании «Якутия» сорвался из-за проблем с двигателем.
Telegram-канал Aviaincident пишет, что ЧП случилось с пассажирским лайнером, который летел из Владивостока в Благовещенск, в понедельник, 14 августа.
 
Сообщается, что у воздушного судна отказала система контроля двигателя. Борт вернули на стоянку с взлетной полосы, чтобы перезагрузить бортовой компьютер.

Ранее сообщалось, что вылет самолета, следовавшего рейсом Новосибирск - Санкт-Петербург задержали из-за выходки неадекватного пассажира. Перед самым взлетом он бросился к стюардессам, крича о том, что его преследуют бойцы неизвестной частной военной компании.

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#самолет
#рейсы
#аэропорт
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В Ижевске школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа, убегая от педофила
14 августа 2023, 11:16

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Ижевске 15-летняя школьница получила перелом позвоночника, спасаясь от педофила. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Сообщается, что пострадавшая девушка была найдена под окнами дома на Пушкинской улице вечером в субботу, 12 августа. Школьница осталась жива, у нее диагностировали перелом позвоночника.

По словам девушки, 12 августа она зашла в гости к 34-летнему Андрею, который начал приставать к школьнице. В попытках спастись от педофила девушка выпрыгнула из окна четвертого этажа.

На данный момент злоумышленника ищут сотрудники полиции. Срок его наказания может составлять пятнадцать лет лишения свободы.

Напомним, за вечер 10 августа в двух районах Москвы надругались над тремя 14-летними девочками-подростками. Первый случай сексуального домогательства произошел вечером в автобусе, когда две подруги ехали по своим делам. Второй инцидент произошел в лифте. Сообщается, что около 20:00 часов девочка зашла в кабину с незнакомцем, после чего он стал вести себя неадекватно.

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#пострадавшие
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В Москве проходит эвакуация в штаб-квартире нефтегазовой компании «Сибур»
14 августа 2023, 11:03

Фото: iStock/Fedorovekb

На улице Кржижановского проходит эвакуация из-за угрозы взрыва.
Shot пишет, что на почту холдинга пришло письмо с угрозами якобы от студента техникума.
 
Автор послания обещает взорвать здание, если ему не отправят 300 тысяч рублей в Тобольск.

Ранее в Москве экстренно эвакуировали посетителей ТЦ Мега Белая Дача. Всех посетителей торгового центра попросили оперативно покинуть здание. При этом людям объяснили, что эвакуация связана с некими техническими неполадками. На месте работали кинологи.

Также 29 июля в торговом центре «Гагаринский» загорелся электросамокат на подземной парковке. Отмечается, что в здании сработала пожарная сигнализация. Посетителей торгового центра эвакуировали. Возгорание потушили. В результате происшествия пострадавших нет.

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#эвакуация
#москва
#студент
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