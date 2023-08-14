На верфи в Стамбуле прогремел взрыв

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Взрыв произошел на судне на верфи в Стамбуле, один человек погиб. Об этом пишет газета Milliyet.
Сообщается, что взрыв случился в Тузле. По информации издания, инцидент произошел из-за сжатия газа.
Один из рабочих погиб, второй получил легкие ранения. На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб.
Напомним, ранее диверсант подорвался на собственном заряде, когда минировал военную технику в Херсонской области. Кроме украинского военнослужащего, никто не пострадал. В ходе работ по минированию техники произошел взрыв. В настоящее время, по фрагментам, пытаются установить личность погибшего мужчины.
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Один из рабочих погиб, второй получил легкие ранения. На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб.
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Екатерина Коршунова