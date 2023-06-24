На въездах в Москве усилены меры безопасности

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Меры безопасности стали усиливать на нескольких въездах в Москву
РИА Новости сообщает, что на съезде с МКАД в районе Ясенево установлен блокпост с гранатомётом и БТР..
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Собянин объявил понедельник выходным днём.
«В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб»,- обратился к москвичам Сергей Собянин.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Собянин объявил понедельник выходным днём.
Мария Фирсова