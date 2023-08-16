На видео попал момент, когда машина чуть не сбила четырехлетнего мальчика на пешеходном переходе

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На запись видеонаблюдения попал момент, когда автомобиль едва не сбил дошкольника на пешеходном переходе, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Четырехлетний мальчик сбежал из детского сада в городе Первоуральск. Во время дневной прогулки мальчик пролез между железными прутьями забора и убежал от воспитателей. Пока его разыскивали, ребенок направлялся к местному торговому центру.
Мальчик успел уйти от детского сада примерно на километр, когда его остановили местные жители и передали полиции. Правоохранители вернули ребенка воспитателям.
Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.
Вчера подросток открыл стрельбу в детском саду Уфы. Звук стрельбы в уфимском районе Сипайлово услышали местные жители.Открывший огонь несовершеннолетний заявил, что ему было скучно.
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Мальчик успел уйти от детского сада примерно на километр, когда его остановили местные жители и передали полиции. Правоохранители вернули ребенка воспитателям.
Вчера подросток открыл стрельбу в детском саду Уфы. Звук стрельбы в уфимском районе Сипайлово услышали местные жители.Открывший огонь несовершеннолетний заявил, что ему было скучно.
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Евгения Парфентьева