На внедорожнике в Москве обнаружили жучок

Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
Неопознанное устройство обнаружили на днище внедорожника в автосервисе в Москве. Об этом сообщает SHOT.
Устройство с мигающим индикатором обнаружили работники автосервиса в московском районе Ховрино. По предварительным данным, это может быть GPS-трекер, который кто-то присоединил с помощью магнита к днищу внедорожника Land Rover.
В настоящее время хозяйка автомобиля проходит допрос в полиции. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, кто мог установить это устройство и какие цели при этом преследовались.
Автомобиль осматривают сапёры, чтобы исключить наличие взрывного устройства.
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Анастасия Чинкова