На вокзале Казани в багаже пассажира обнаружили боевую гранату

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В багаже одного из пассажиров казанского вокзала обнаружили боевую гранату, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Пассажир спокойно поставил свой багаж на ленту сканера, однако, как только система обнаружила лазер ручной гранаты РГД-5, то бешено запищала, парализовав работу всего вокзала Казани.
Выяснилось, что 57-летний хозяин злополучной сумки с гранатой – военный, который собрался в отпуск в Адлер и просто забыл выложил боевой припас из своего багажа.
На вой сканера сбежались оперативники, который выспросили всю необходимую информацию у мужчины, отобрали у него гранату и попросили впредь быть внимательнее.
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Выяснилось, что 57-летний хозяин злополучной сумки с гранатой – военный, который собрался в отпуск в Адлер и просто забыл выложил боевой припас из своего багажа.
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Евгения Парфентьева