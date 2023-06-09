На востоке Москве горит фитнес-клуб

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Уточняется, что происшествие произошло около 18 часов вечера в пятницу, девятого июня. Загорелся фитнес-клуб Moscow Fit горит на Большой Семёновской улице в районе Соколиная Гора Москвы.
«По нашим данным, полыхает третий этаж», — говорится в сообщении.До прибытия пожарных эвакуировали порядка двадцать человек.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.