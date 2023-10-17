На востоке Москвы горит автосервис площадью 750 квадратных метров

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На востоке Москвы, на Амурской улице, горит одноэтажное здание автосервиса, пишет Telegram-канал «ТАСС Москва». Площадь пожара, по сообщению экстренных служб, составляет уже 750 квадратных метров.
Как сообщил источник ТАСС, на месте возгорания наблюдается густой чёрный дым. Информации о пострадавших при этом не поступало.
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