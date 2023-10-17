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На востоке Москвы горит автосервис площадью 750 квадратных метров

17 октября 2023, 05:25
Фото: iStock/DDurrich

Фото: iStock/DDurrich

На востоке Москвы, на Амурской улице, горит одноэтажное здание автосервиса, пишет Telegram-канал «ТАСС Москва». Площадь пожара, по сообщению экстренных служб, составляет уже 750 квадратных метров.
Как сообщил источник ТАСС, на месте возгорания наблюдается густой чёрный дым. Информации о пострадавших при этом не поступало.

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#пожар
#автосервис
#москва
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Российского военнослужащего Камалова приговорили к 12,5 годам за госизмену
17 октября 2023, 04:38

Фото: iStock/Zolnierek

Второй Западный окружной военный суд приговорил российского военнослужащего Эльдара Камалова к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Из-за того, что все материалы по делу Камалова были маркированы грифом «секретно», судебный процесс над ним проходил в режиме, закрытом и от представителей СМИ, и от публики.

Как уточнили в пресс-службе суда, приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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#военные
#суд
#приговор
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В Приморье установили личности всех погибших в ДТП с туристическим автобусом
17 октября 2023, 03:35

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Установлены личности всех погибших в ДТП с туристическим автобусом в Приморском крае, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя управления со ссылкой на МВД.
Дорожно-транспортного происшествие произошло на 74-м км автодороги Раздольное — Хасан в понедельник, 16 октября.

Водитель автобуса, направляющегося в Уссурийск из Китая, потерял управление и машина съехала в кювет, в результате чего два человека погибли. Ещё сорок человек получили различные ранения.

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#происшествие
#водитель
#автодороги
#автобус
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«Думская»: В Одессе и Одесской области раздаются взрывы
17 октября 2023, 03:20

Фото: iStock/Elena_Shcherbak

В Одессе и Одесской области раздаются взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Думская». Ранее в области была объявлена воздушная тревога. Также сирены ненадолго включались в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.
С начала 10 октября регулярно происходят удары российской армии по объектам оборонной промышленности, военному управлению, связи и энергетическим системам Украины. Президент России Владимир Путин объявил, что эти действия являются ответом на теракт на Крымском мосту и другие нападения на гражданскую инфраструктуру в России. В результате таких инцидентов воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда распространяется на всю страну.

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#одесса
#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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Умер украинский шоумен, игрок в КВН и общественный деятель Сергей Сивохо
17 октября 2023, 01:21

Фото: РИА Новости/Стрингер

Умер звезда КВН восьмидесятых Сергей Сивохо, сообщила член Общественной палаты РФ Анна Ревякина. Артисту было всего 54 года, однако он тяжело и долго болел.
Сивохо играл в командах Донецкого политехнического института (ДПИ), «Дрим-Тим» и сборной СНГ, дважды выходил в финал Высшей лиги КВН.

Он также вел общественную деятельность – пытался создать «Национальную платформу примирения и единства» для мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Какое-то время после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского уроженец Донецка Сивохо даже занимал пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) УКраины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Однако в 2020 году шоумен был уволен с этой должности.

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#смерть
#украина
#квн
#артист
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В Башкирии поймали детеныша медведицы, которая напала на женщину
17 октября 2023, 01:20

Фото: iStock/Byrdyak

В Башкирии нашли медвежонка, мать которого ранее напала на женщину. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на регионального министра природопользования и экологии Нияза Фазылова.
Отмечается, что животное будет направлено на передержку. Сейчас продолжаются поиски других медведей - предположительно, с медведицей было ещё два медвежонка. Вероятнее всего, хищники скрылись в лесном массиве.

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#поиски
#медведи
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Sudinfo: убивший шведских болельщиков террорист был известен спецслужбам
17 октября 2023, 00:33

Фото: iStock/mrdoomits

Мужчина, убивший шведских футбольных болельщиков в Брюсселе, был ранее уже известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламистскими взглядами. Об этом сообщил портал Sudinfo со ссылкой на источники.
«Исполнитель теракта некий Абдесалям скорее всего был известен нашим спецслужбам своими радикальными взглядами», — сообщило издание, разместив у себя на страницах фотографию предполагаемого террориста.

По информации бельгийских СМИ, террористом является 45-летний мужчина родом из Туниса, полиция узе провела обыски в его доме. Однако сам он пока до сих пор так и не пойман.

Напомним, что вечером 16 октября неизвестный в оранжевом сигнальном жилете подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками «Аллах Акбар» начал стрелять в пешеходов, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Два человека погибли, несколько ранены. Бельгия повысила уровень террористической угрозы в стране до максимального. Матч  квалификации к Чемпионату Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции в итоге был отменён из-за теракта

В своей прямой трансляции стрелок представился членом запрещённой в России террористической организации ИГИЛ* Слайемом Слума и заявил, что отомстил за мусульман, погибших за религию.

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Премьер Бельгии де Кроо выразил соболезнования Швеции из-за теракта в Брюсселе

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*Запрещенная в России террористическая организация
#теракт
#полиция
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Премьер Бельгии де Кроо выразил соболезнования Швеции из-за теракта в Брюсселе
16 октября 2023, 23:35

Фото: iStock/stormwatch153

Премьер Бельгии Александр де Кроо выразил соболезнования своему коллеге из Швеции в связи с терактом в Брюсселе. Он направил Ульфу Кристерссену соответствующую телеграмму. Об этом пишут РИА Новости.
«Наши мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял любимых. Как близкие партнёры мы совместно боремся с терроризмом», — написал де Кроо.

Ранее премьер-министр Бельгии призвал жителей Брюсселя к бдительности после нападения неизвестного на футбольных болельщиков в центре города. Стрелок скрылся, его сейчас ищут. Кризисный центр, в свою очередь, также рекомендовал гражданам не выходить на улицу без необходимости.

По данным СМИ, неизвестный в оранжевом сигнальном жилете подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками «Аллах Акбар» начал стрелять в пешеходов, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Два человека погибли, несколько ранены. Reuters сообщает, что матч остановлен,  Бельгия повысила уровень террористической угрозы до максимального.

В своей прямой трансляции стрелок представился членом запрещённой в России террористической организации ИГИЛ* Слайемом Слума и заявил, что отомстил за мусульман, погибших за религию.

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*Запрещенная в России террористическая организация
#соболезнования
#теракт
#швеция
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Independent: Две еврейские школы в Лондоне облили красной краской
16 октября 2023, 22:39

Фото: iStock/Zhang Shu

Неизвестные облили красной краской две еврейские школы в британской столице, сообщает Independent со ссылкой на полицию Лондона.
«Мы расследуем инциденты в двух еврейских школах и рассматриваем их как преступления на почве ненависти», - прокомментировали ситуацию представители полиции. 

По информации СМИ, сперва краской была облита одна еврейская школа, а 15 октября вторая. Полиция устанавливает связь между этими двумя происшествиями. Уже известно, что правонарушение совершила одна и та же женщина. Правоохранители устанавливают ее местонахождение. 

Напомним, руководство некоторых еврейских школ в Санкт-Петербурге решили не проводить занятия в пятницу, 13 октября.

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#великобритания
#школы
#полиция
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ХАМАС: В Газе находятся более 200 пленных
16 октября 2023, 22:27

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

В секторе Газа находятся от 200 до 250 пленных, об этом заявил представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда.
«По предварительным оценкам, в секторе Газа находятся 200-250 пленных или больше. У «Бригад Аль-Кассам» их около 200, остальные - у других формирований», - прокомментировал ситуацию Обейда.

При этом, по его словам, 22 заложника погибли в результате израильских ударов по Газе.

Ранее представители ХАМАС заявляли, что взяли в плен десятки человек с двойным гражданством, в том числе россиян и китайцев.

Ранее представитель Минздрава Палестины объявил, что под завалами разрушенных в результате ударов Израиля домов могут находиться более тысячи человек.

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#хамас
#сектор газа
#погибшие
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